Se da por finalizado el aviso amarillo por nieve en Euskadi

Nieve en Vitoria (Álava) - Carlos González - Europa Press

BILBAO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento vasco de Seguridad ha dado esta tarde por finalizado el aviso amarillo por nieve en Euskadi, aunque está activado el aviso amarillo por temperaturas mínimas/heladas en Álava hasta las diez de la mañana de este jueves, ya que hay probabilidad de heladas débiles en puntos de este Territorio, especialmente en el oeste.

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves un inicio de jornada con algunas nubes residuales y precipitaciones débiles en el tercio oriental, que irán desapareciendo.

A lo largo del día, el tiempo será más estable, con intervalos de nubes y claros y predominio de nubes medias y altas. Sin embargo, por la noche, con la llegada de un frente por el oeste, se esperan lluvias, sobre todo en el norte.

Las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas, subirán aunque todavía no se descartan heladas puntuales en zonas del interior de Álava. El viento soplará del suroeste y se intensificará hacia el final de la jornada, con rachas muy fuertes en áreas expuestas.

En las capitales vascas las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados de San Sebastián, los 9 y 15 grados de Bilbao, y los 2 y 9 grados de Vitoria-Gasteiz.