DalecandELA Fest 5 amplía su programación con un nuevo escenario secundario para impulsar el talento local

Cartel de DalecandELA Fest 5 - DALECANDELA FEST

BILBAO, 8 (EUROPA PRESS)

El festival DalecandELA Fest amplía su programación con la incorporación de un nuevo Escenario 2, un espacio pensado para descubrir nuevas propuestas, disfrutar de artistas y bandas de la escena local y seguir celebrando la música durante todo el fin de semana del 17 al 20 de septiembre en el emblemático Puerto Viejo de Getxo.

La quinta edición del DalecandELA Fest 5, festival que tiene como objetivo la concienciación y apoyo activo a los afectados por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), ofrecerá las actuaciones de Kiko Veneno, Duncan Dhu, Sidonie, Diamond Dogs, Luke Winslow King Band, Smile y Akatz, entre otros.

Según han informado los organizadores de este festival, la asociación DalecandELA, también actuarán No Quiero, LFD Mambo Express, Still River, Quique González, La Sonrisa de Julia, Neomak, Begut, Mäbu, Marte Lasarte, Malmö 040, Diamond Dogs, Gonzalo Portugal y The Rock & Kids Band.

Por las tablas de LA tarima adicional transitarán propuestas de muy diversa índole a lo largo de las cuatro jornadas. El arranque del viernes contará con la energía directa de Brotherhood, la solvencia del rock clásico en castellano de la formación local Caballo Regalado, que ya participó en la primera y segunda edición de DalecandELA Fest, el minimalismo de raíz anglosajona de La Pesca en Sizigia, proyecto de folk rock llegado desde Madrid, y el cierre de sesión a cargo de DJ Ichi.

La jornada del sábado diversificará registros con el funk y el rhythm and blues de Vulcanizadas, banda bilbaína cuyo primer disco fue grabado en El Tigre Studios, la contundencia instrumental del dúo Duobite, que recupera el espíritu del grunge noventero con letras en castellano y bases programadas, el eclecticismo de La Fullería y el jazz funk bailable de veteranos como The Cherry Boppers, formados en 2004.

Finalmente, el domingo convergerán el ilusionismo y humor familiar de Mago Oliver y Liuba, las texturas de raíces americanas y el blues de Gonzalo Portugal, firmante del trabajo Release, y la solvencia vocal y soul de Mississippi Queen y The Wet Dogs, liderados por la voz de Inés Goñi.

JORNADAS

La jornada inaugural del jueves 17 de septiembre iniciará el festival con los ritmos jamaicanos de Akatz y el directo de No Quiero, compartiendo escenario con LFD Mambo Express y Still River.

El viernes 18 de septiembre la programación se volcará hacia la memoria y la autoría nacional con el esperado reencuentro de Duncan Dhu, el cancionero de madurez de Quique González y el pop elegante de La Sonrisa de Julia.

Además, el sábado 19 de septiembre se desplegará una jornada extensa y diversa encabezada por la maestría de Kiko Veneno y el pop psicodélico de Sidonie, a quienes acompañarán la fusión tradicional y electrónica de Neomak, junto a las propuestas de Begut, Smile, Mäbu y Marte Lasarte.

Finalmente, el domingo 20 de septiembre cerrará esta edición con Malmö 040, el rock clásico de los suecos Diamond Dogs, el blues internacional de Luke Winslow King Band, el guitarrista Gonzalo Portugal y la propuesta familiar de The Rock & Kids Band.

La asociación DalecandELA es un colectivo que no solo recauda fondos para la comunidad científica, sino que, según ha destacado, "combate en primera línea para visibilizar la crudeza de la enfermedad, brindar apoyo directo a las familias y transformar la concienciación social en un compromiso tangible".

Con este festival, reclaman la implantación homogénea del Grado III+ de dependencia en todo el territorio estatal y la creación de un plan formativo específico y digno para cuidadores.

El DalecandELA Fest 5 demuestra, según sus organizadores, que la cultura "puede ejercer como un verdadero motor de dignidad colectiva, transformando cada acorde y cada jornada de convivencia en un acto de resistencia frente a la adversidad y en una celebración colectiva del compromiso solidario".