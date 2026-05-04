'Dantza Plazan' regresa a Vitoria-Gasteiz el 8 de mayo con un formato más participativo y nuevas ubicaciones

'Dantza Plazan' - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El programa de 'Dantza Plazan' retorna a Vitoria-Gasteiz, de la mano de la Escuela de Folklore Luis Aramburu, para arrancar este 8 de mayo y desarrollarse cada viernes, a las 19.30 horas, hasta el 25 de septiembre, con un formato "más participativo" y nuevas ubicaciones.

El Ayuntamiento de la capital alavesa ha explicado que el evento comenzará con una parte de explicación de las danzas paso a paso, como se hacía hasta ahora, pero la segunda parte será más parecida a una romería. En ella, el profesorado de dantza guiará los bailes y servirá de ejemplo para el público, pero no se darán explicaciones paso a paso.

La otra novedad de 2026 es que Dantza Plazan irá cambiando de ubicación cada viernes, ya que, hasta ahora, los 'Dantza Plazan' se concentraban en el parque de La Florida.

"Con esta ampliación de ubicaciones pretendemos darles más visibilidad y que más personas puedan disfrutar de las danzas tradicionales e incluso se animen a participar", ha indicado Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura y Educación.

Así, el calendario se desarrollará el 8 de mayo en el Quiosco de la Florida, el 15 de mayo en la Plaza del Arca, el 22 de mayo en la Plaza de Santa Bárbara, el 29 de mayo en la Plaza Nueva, el 5 de junio en la Plaza de Santa Bárbara, el 12 de junio en el Quiosco de la Florida, el 19 de junio en la Plaza Nueva, el 9 de agosto en la Plaza de Santa María, el 11 de septiembre en el Quiosco de la Florida, el 18 de septiembre en la Plaza del Arca y, finalmente, el 25 de septiembre en la Plaza Nueva