Declaran "discriminatorio" exigir perfil lingüístico al 100% de los puestos de limpiadora de albergues de Gipuzkoa

SAN SEBASTIÁN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de San Sebastián ha emitido una sentencia en la que declara "desproporcionado y discriminatorio" exigir perfil lingüístico para el 100% de los puestos de limpiadora de albergues de la Diputación Foral de Gipuzkoa, según ha informado el sindicato CCOO.

La central sindical ha apuntado que se trata de la primera sentencia para el núcleo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, tras el caso Uliazpi, "contra la deriva del necesario sistema de perfiles lingüísticos, por la exigencia abusiva de perfil lingüístico obligatorio en el 100% de los puestos ofertados en la estabilización, y la consiguiente exclusión de trabajadoras de limpieza interinas sin perfil".

En un comunicado, ha señalado que, tras casi dos décadas sin oposiciones (última en 2006), 28 años en bolsas, "sin opciones a estudiar euskera en horario laboral por ser interinas, y relegadas a contratos cortos (bajas y vacaciones)", en un "supuesto" proceso extraordinario de estabilización para personal de limpieza-comedor en los albergues públicos de Gipuzkoa, varias trabajadoras "han sido excluidas por no tener acreditado el perfil lingüístico, obligatorio para las 15 plazas".

CCOO ha defendido que los derechos lingüísticos y laborales son "perfectamente compatibles respetando las proporcionalidades sociolingüísticas, siendo el índice de obligado cumplimiento para la Diputación de Gipuzkoa un 63% de plazas con perfil preceptivo, mandatado por el artículo 11 del Decreto 86/1997 del Gobierno Vasco, para atender los elementales derechos lingüísticos del entre 20% y 30% de la ciudadanía de Gipuzkoa que opta por el servicio en euskera".

En ese sentido, el sindicato tiene en cuenta que el personal de limpieza "trabaja en grupo de tres o cuatro personas por turno, en los que solo uno o dos personas tienen relación directa con los alberguistas a la hora de las comidas, mientras el resto se dedican al fregado en la cocina, y fuera de las comidas todas las trabajadoras se dedican a la limpieza, sin atender a la ciudadanía".

A su juicio, resulta "lamentable" que otros sindicatos "promuevan movilizaciones contra trabajadoras en precario que intentan defender sus derechos". CCOO ha considerado que "lo que realmente es preocupante es que una institución gobernada por PNV y PSE incumpla la propia normativa lingüística del Gobierno Vasco".

Finalmente, el sindicato ha recordado que, frente a esta posición "excluyente y segregadora contra personas que no saben euskera, o lo entienden pero no lo hablan, o lo hablan pero no consiguen el perfil", tiene una propuesta alternativa basada en "la gratuidad de los euskaltegis, liberaciones también para el personal interino y de subcontratas, nuevas formas de acreditación sin macroexámenes, y en el reconocimiento oficial de los perfiles solo orales y los de solo comprensión".