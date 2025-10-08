Una delegación del BEC viaja a la India para reforzar la promoción internacional de visitantes de la BIEMH

Archivo - Presentación de la BIEMH en el BEC - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes del BEC han viajado a la India para reforzar la promoción internacional de visitantes de la BIEMH, una de las grandes ferias europeas dedicadas a la fabricación avanzada y la innovación industrial, que se celebra en el Bilbao Exhibition Centre de Barakaldo.

La directora de Visitantes de BEC, Cristina Campo, encabeza esta misión, que recorre Nueva Delhi, Bombay y Pune, con el objetivo de estrechar la colaboración con empresas, asociaciones sectoriales y cámaras de comercio de este país, considerado "estratégico" para el sector industrial.

La India es uno de los países de Asia incluidos en el actual plan internacional de promoción de visitantes de BIEMH, que también abarca mercados como Estados Unidos, México, Alemania, Turquía, Portugal, Marruecos, Reino Unido, Canadá, Suiza, Francia e Italia.

La misión busca reforzar una relación que BIEMH-Bienal Internacional de Máquina-Herramienta mantiene desde hace años con el mercado indio y abrir nuevas vías de colaboración a medio y largo plazo, dentro de la estrategia de internacionalización del del certamen.

Durante cinco días, la delegación del BEC mantendrá reuniones con grandes compradores, asociaciones y cámaras de comercio para conocer de primera mano las necesidades del mercado indio.

La Bienal Internacional de Máquina-Herramienta (BIEMH) celebrará su próxima edición del 2 al 6 de marzo de 2026 en Bilbao Exhibition Centre, abriendo el calendario internacional de grandes eventos de fabricación avanzada.

Más de 1.000 firmas expositoras de 26 países han mostrado ya su participación en un certamen que mostrará innovaciones en maquinaria, automatización, robótica y digitalización, además de componentes, accesorios, herramientas, metrología y servicios para la producción consolidando a la feria "como una cita de referencia mundial".

En su última edición, en 2024, reunió a más de 37.500 visitantes de 67 países. BIEMH 2026 está organizada por AFM, Machine Tool Manufacturers; AIMHE, Machine Tools Importers y Bilbao Exhibition Centre, y cuenta con SPRI - Gobierno Vasco como Partner Institucional.