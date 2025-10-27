Departamento vasco de Salud investiga un brote de shigelosis en Bilbao

BILBAO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, a través de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao, investiga un brote de shigelosis detectado en la capital vizcaína. Hasta la fecha se han confirmado cinco casos, con evolución clínica favorable en todos ellos.

Según ha informado el Gobierno Vasco, desde el momento de la notificación de estos casos, los servicios de Salud Pública activaron una investigación epidemiológica y alimentaria.

Técnicos del Departamento de Salud y del Ayuntamiento de Bilbao llevaron a cabo las correspondientes inspecciones, sin encontrar deficiencias higiénico-sanitarias ni irregularidades en los registros de seguridad alimentaria. Actualmente, el Laboratorio de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno vasco analiza diversas muestras de alimentos consumidos en las fechas estudiadas.

Además de los cinco casos confirmados, se investigan otros tres casos probables. La investigación continúa abierta, y se mantienen medidas preventivas.

El Departamento de Salud ha recordado la importancia de reforzar las medidas básicas de higiene, especialmente el lavado frecuente de manos antes de comer y después de ir al baño. Estas medidas son esenciales para evitar la transmisión de infecciones intestinales como la shigelosis, que puede propagarse con facilidad.

INFECCIÓN INTESTINAL

La shigelosis es una infección intestinal aguda causada por bacterias del género Shigella. Se transmite principalmente por vía fecal-oral, cuando pequeñas cantidades de material contaminado entran en contacto con la boca de otra persona, ya sea por contacto directo o a través de alimentos, agua o superficies contaminadas.

Los síntomas más comunes incluyen fiebre, calambres abdominales y diarrea, que en algunos casos puede contener moco o sangre. Habitualmente, la enfermedad se resuelve de forma espontánea en un periodo de 4 a 7 días, aunque puede complicarse en niños pequeños, personas mayores o en contextos con condiciones de higiene insuficientes.

Por ello, la Consejería de Salud ha subrayado la importancia de mantener medidas estrictas de higiene para prevenir la infección: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente después de ir al baño, cambiar pañales y antes de manipular alimentos; evitar compartir utensilios o elementos de higiene personal, y asegurar una adecuada limpieza y desinfección de superficies; y garantizar que los alimentos y el agua sean seguros y estén bien tratados o cocinados.

Ante la aparición de diarrea, se recomienda no acudir a entornos laborales hasta la recuperación completa. En caso de fiebre o presencia de sangre en las heces, es fundamental acudir al centro de salud. Estas medidas ayudan a cortar la cadena de transmisión, dado que la dosis infectiva de Shigella es muy baja -entre 10 y 100 bacterias-, lo que facilita su rápida propagación si no se mantiene una correcta higiene.