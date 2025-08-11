Desalojan la playa de Laga (Bizkaia) para trasladar en helicóptero a una bañista rescatada del agua

BILBAO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La playa de Laga, ubicada en Ibarrangelu (Bizkaia), ha sido desalojada esta tarde para trasladar en helicóptero al hospital de Cruces a una bañista de unos 25 años que había sido rescatada del agua por los socorristas, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

El incidente ha ocurrido sobre las siete de la tarde cuando socorristas de la playa de Laga han observado a una bañista con problemas en el agua, quien ha sido rescatada y le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Personal de los servicios de emergencia sanitarios desplazados al lugar han continuado con las maniobras de reanimación, mientras se requería la presencia de un helicóptero para su traslado al hospital, por lo que se ha ordenado desalojar la playa para que aterrizase la aeronave.