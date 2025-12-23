Desciende la incidencia de la gripe en Euskadi por segunda semana consecutiva, con 617 casos por 100.000 habitantes

Archivo - Desde que el pasado 6 de octubre Osakidetza inició la campaña de vacunación antigripal, 202.015 personas han sido ya inmunizadas - IREKIA - Archivo

BILBAO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los casos de gripe continúan descendiendo en Euskadi por segunda semana consecutiva, y la incidencia se sitúa actualmente en 617,18 casos por 100.000 habitantes, según los datos actualizados de Osakidetza en la última semana, la que va desde el 15 al 21 de diciembre (semana 51).

A pesar del descenso, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha recordado que es necesario mantener la alerta ante el aumento de la actividad social que conllevan estas fiestas navideñas, "con más reuniones familiares, de amigos y celebraciones en espacios cerrados, y que puede provocar un repunte de los casos".

Durante la semana 51 del año, se han diagnosticado un menor número de casos de gripe, un total de 1.876 casos, lo que supone una reducción del 10,5% respecto a la semana anterior. También desciende el número de ingresos hospitalarios, con 252 pacientes hospitalizados, un 12,7% menos que la semana anterior.

Osakidetza considera que el pico de incidencia gripal se habría alcanzado entre las semanas 49 y 50, si bien mantiene una vigilancia activa ante la posibilidad de que se registre un nuevo repunte en los próximos días.

Por territorios históricos, Álava presenta actualmente la mayor incidencia, con 704 casos por 100.000 habitantes, seguida de Bizkaia (642,86) y Gipuzkoa (541,03).

Desde el inicio de la campaña, el sistema de salud vasco ha contabilizado 13.914 casos de gripe, que han provocado 1.656 ingresos hospitalarios, 51 de ellos en UCI. La ocupación hospitalaria media en la red de Osakidetza se sitúa en el 83,6%, "marcada aún por una alta presión asistencial, habitual en estas fechas", según ha indicado Salud.

El Departamento de Salud y Osakidetza han advertido que, ante el "previsible incremento" de los contactos sociales durante estos días, en las fiestas de Navidad, "resulta fundamental reforzar las medidas de prevención". Así, recomienda usar mascarilla en lugares concurridos, ventilar espacios cerrados, lavarse frecuentemente las manos y, sobre todo, vacunarse.

"La vacunación y el uso responsable de la mascarilla son las medidas más eficaces para reducir los contagios y proteger a las personas más vulnerables", ha recordado el consejero de Salud, Alberto Martínez.

CAMPAÑA ANTICIPADA

El Departamento de Salud y Osakidetza comenzaron la campaña de vacunación para la población general sin cita previa el pasado mes de octubre, con cuatro semanas de adelanto respecto a años anteriores, al detectar un inicio más temprano de la circulación del virus de la gripe, especialmente en Bizkaia.

Ante esa situación y entre las medidas adoptadas destacó la apertura del centro de refuerzo de vacunación en La Casilla, en Bilbao, que ha permitido inmunizar a una parte importante de la población. "Sin duda, una decisión preventiva e idónea que ha permitido vacunar antes a un número mayor de personas y, por tanto, lograr reducir ingresos y contagios, sobre todo, en el territorio de Bizkaia, el más importante en cuanto a población", ha remarcado Salud.

Hasta el momento, se han administrado en Euskadi 585.774 dosis de vacuna antigripal y 299.840 dosis frente a la covid-19, lo que supone un incremento del 11,3% respecto al mismo periodo de la campaña de 2024. Por territorios, Bizkaia presenta la cobertura más alta, con un 28,1%, seguida de Álava y Gipuzkoa, ambas con un 24,8%.

En el colectivo de personas residentes en centros sociosanitarios, la cobertura frente a la gripe asciende al 84,2%, y al 72,4% frente a la coviD-19. En la población infantil menor de 5 años, se han vacunado 28.009 niños y niñas, lo que supone una cobertura del 42,5%, que supera la totalidad de la campaña anterior. Y en el caso de las mujeres embarazadas, la campaña registra ya una cobertura del 55,5%, más de tres puntos por encima del nivel alcanzado al final de la campaña anterior.

Aún así, la campaña sigue activa, y el Departamento de Salud incide en la importancia de la vacunación, especialmente en los grupos de riesgo que no lo hayan hecho todavía y en la población infantil y embarazadas.

ALERTA Y LAS PRECAUCIONES

Aunque los datos confirman una tendencia favorable, Osakidetza ha insistido en "no bajar la guardia". "Las próximas semanas serán clave", han insistido desde el Departamento de Salud, recordando que "el aumento de las reuniones sociales, familiares y de amigos multiplica las oportunidades de contagio".

Por ello, Salud ha hecho un llamamiento a "la responsabilidad individual y colectiva para proteger la salud propia y la de las personas más vulnerables durante las fiestas navideñas".