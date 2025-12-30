Desciende la incidencia de la gripe en Euskadi por tercera semana consecutiva, con 617 casos por 100.000 habitantes

Intzidentziari dagokionez, Euskadin 667,88 kasu izan dira 100.000 biztanleko - E.J.

VITORIA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los casos de gripe continúan descendiendo en Euskadi por tercera semana consecutiva y la incidencia se sitúa actualmente en 667,88 casos por 100.000 habitantes, con lo que "ralentiza" su ascenso y se aleja de los niveles máximos registrados el pasado año en los principales indicadores del virus gripal.

Durante esta última semana, del 22 al 28 de diciembre, se han diagnosticado un menor número de casos de gripe, un total de 1.097 casos, lo que supone una significativa reducción del 41,5% respecto a la semana anterior. También desciende el número de ingresos hospitalarios, con 178 pacientes hospitalizados, hasta suponer un 29,37% menos que la semana precedente.

Desglosada la incidencia por territorios, Álava continúa a la cabeza con 769,62 casos, Bizkaia con 685,89 y Gipuzkoa con 597,95 casos por 100.000 habitantes. El incremento medio de la incidencia de la gripe en Euskadi se sitúa actualmente en torno al 8% mientras que en semanas precedentes superaba el 20%.

La ocupación hospitalaria se sitúa en el 80,09% y desciende "levemente" respecto a las semanas anteriores dentro de lo que se considera una actividad asistencial habitual en fechas navideñas.

Hasta este momento, desde el inicio de campaña en octubre, se han detectado en Euskadi 15.057 casos de gripe, y se han producido 1.851 ingresos hospitalarios, 59 de los cuales han requerido estancias en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Desde Osakidetza han trasladado que "la reducción sostenida de casos, ingresos hospitalarios y ralentización en el incremento de la incidencia permiten pensar que ya se han registrado las cifras más elevadas del virus de la gripe en la actual campaña en nuestro entorno".

Aún así, el Departamento de Salud y Osakidetza insisten en que se debe prestar la "máxima atención" a la evolución del virus gripal, sobre todo, han remarcado, "ante el incremento de las interacciones sociales y reuniones familiares que se van a producir en las festividades esta semana y la próxima".

VACUNAS ADMINISTRADAS

A lo largo de la actual campaña de vacunación se han administrado ya 589.082 dosis de vacuna antigripal y 300.466 dosis frente a COVID. Esta cifra supone un aumento del 11,2% en el número de dosis de vacuna antigripal administradas respecto al mismo periodo en la campaña 2024. Así, durante la pasada semana se administraron en Euskadi 3.308 vacunas frente a gripe y 626 frente a COVID.

La vacunación antigripal en población infantil (6-59 meses) sigue a "muy buen ritmo" y ya se han vacunado 28.336 niños, lo que supone un 43,2% de cobertura en ese grupo de edad. La vacunación antigripal en mujeres embarazadas alcanza actualmente el 56% y supera ya ampliamente a la cobertura final alcanzada en la campaña de pasado año donde la cobertura alcanzó a un 52,1%.

HERRAMIENTAS PREVENCIÓN

Desde Salud y de Osakidetza, de cara a este cierre de campaña y el incremento de las interacciones sociales, reuniones familiares y contactos en espacios cerrados durante estas dos semanas navideñas, continúan recomendando adoptar medidas de prevención, como usar mascarilla con síntomas o en lugares concurridos, ventilar espacios cerrados, lavarse frecuentemente las manos y vacunarse para reducir contagios y proteger a las personas más vulnerables.

Según han explicado desde el Departamento, la puesta en marcha de medidas como el adelanto de cuatro semanas en la vacunación sin cita previa y el establecimiento en otoño de puntos de refuerzo de vacunación, como el de La Casilla en Bizkaia, ante un aumento de la incidencia del virus gripal, han sido elementos que se encuentran detrás del menor impacto del virus gripal en esta campaña y del significativo descenso en el número de casos detectados en las últimas semanas.