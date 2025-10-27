Desconocidos realizan pintadas en la sede del PSE-EE de Tolosa (Gipuzkoa) - PSE TOLOSA

SAN SEBASTIÁN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Desconocidos han realizado una pintada en la sede del PSE-EE de la localidad guipuzcoana de Tolosa en la que puede leerse la frase 'bi estaturen irtenbide faltsuarik ez' (no a una falsa solución de dos estados) en alusión a las propuestas para Gaza.

A través de las redes sociales, los socialistas de Tolosa han vuelto a condenar este nuevo ataque a su sede y han subrayado que "la solidaridad no se impone atacando a partidos democráticos".

"Pese a quien pese, frente al odio, seguiremos defendiendo los derechos humanos y la convivencia", ha remarcado la formación socialista.

Se trata de la tercera vez en poco más de un mes que una sede del PSE en Gipuzkoa es atacada con pintadas alusivas al conflicto entre Palestina e Israel.