Desconocidos vuelcan aseos portátiles y dañan papeleras y una barraca en las fiestas de Amurrio (Álava)

El Consistorio llama a la ciudadanía a actuar "con responsabilidad y respeto"

VITORIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Amurrio ha condenado los actos vandálicos registrados en la jornada de este pasado miércoles, en el marco de las fiestas de este municipio alavés, que causaron desperfectos en dos aseos portátiles que fueron volcados, la rotura de dos papeleras, y daños en una barraca destinada al uso infantil.

El Consistorio ha recordado, a través de un comunicado, que las fiestas "son un momento de encuentro y celebración que requiere del compromiso de todas y todos para preservar los espacios públicos y las instalaciones municipales".

En este sentido, ha manifestado que el mobiliario urbano y las infraestructuras festivas "forman parte del patrimonio común", y que su cuidado "es una responsabilidad compartida".

El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que actúe "con responsabilidad y respeto, evitando comportamientos que perjudiquen la convivencia y el desarrollo seguro de las fiestas".