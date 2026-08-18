Desmantelada una plantación de marihuana en una finca de Ispaster (Bizkaia), con tres detenidos

Desmantelada en Ispaster (Bizkaia) una plantación de marihuana con tres detenidos - ERTZAINTZA

BILBAO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha desmanteladado una plantación de marihuana en una finca en Ispaster (Bizkaia) en una operación en la que han detenido tres hombres, de 48, 49 y 65 años de edad, por un delito contra la salud pública.

Los agentes localizaron un cultivo de marihuana en varios invernaderos y en una caseta de aperos ubicados en un terreno de Ispaster. En total, se han decomisado 109 plantas en diferentes etapas de crecimiento, otras en fase de secado y varias cajas y bolsas con cogollos de marihuana desecados.

La Ertzaintza había abierto una investigación ante la posibilidad de la instalación de una plantación de marihuana en una finca rural en el término de Ispaster. Patrullas de protección ciudadana habían detectado fuertes olores de este cultivo y se había confirmado, además, que el propietario del terreno había sido investigado hace unos años por hechos similares.

Por ello, este pasado lunes por la tarde, dotaciones policiales se trasladaron al lugar para realizar las comprobaciones pertinentes en el momento en que el dueño del terreno salía de una caseta de aperos. Del interior de esta edificación, también salió otro individuo, que portaba en las manos varios esquejes de plantas de marihuana. Además, un tercer hombre estaba escondido debajo de un vehículo.

Los ertzainas procedieron a la identificación de los tres e inspeccionaron la caseta, en la que hallaron 25 plantas de marihuana, algunas colgadas del techo y otras amontonadas en el suelo, en fase de secado, ocho cajas de cartón y doce bolsas conteniendo cogollos de flor de marihuana, algunas cerradas al vacío.

En otra estancia de este inmueble había deshumidificadores, una centrifugadora, un sistema de iluminación con diversas lámparas, además de envases y bolsas de sustrato y semillas. La finca también disponía de tres invernaderos en cuyos interiores se contabilizaron un total de 109 plantas cultivadas en diferentes etapas de desarrollo.

Ante el hallazgo, los tres identificados fueron detenidos por un delito contra la salud pública. Uno de ellos es el propietario del terreno, de 49 años, que cuenta con cuatro arrestos anteriores y ha sido investigado en 15 ocasiones; otro es un hombre de 48, con dos detenciones y cinco investigaciones en su haber, y el tercero, de 65, con un arresto anterior. Los tres fueron trasladados a dependencias policiales para finalizar las diligencias oportunas antes de ser puestos a disposición judicial.