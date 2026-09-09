Desmanteladas tres plantaciones de marihuana en Lemoiz, con un centenar de plantas

Plantación de marihuana desmantelada en Lemoiz - ERTZAINTZA

BILBAO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha retirado un centenar de plantas de marihuana en tres fincas rurales del municipio vizcaíno de Lemoiz y ha abierto diligencias a las cuatro personas responsables de las plantaciones como investigadas por sendos delitos contra la salud pública, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

En la primera plantación se actuó el pasado jueves después de que el fuerte olor que se desprendía en una finca rural anexa a una vivienda, ubicada en Lemoiz, alertara a recursos policiales que patrullaban por la zona.

Los agentes retiraron 55 plantas en diversas fases de crecimiento y fueron imputados sus dos propietarios, un hombre de 36 años, con una detención anterior por tráfico de drogas, y otro de 62 años.

Al día siguiente, agentes descubrieron otra pequeña plantación con 28 plantas de marihuana en el terreno de un caserío de esa misma localidad. Igualmente, se retiraron las plantas y a la propietaria de las mismas, una mujer de 72 años, se le imputó por un delito contra la salud pública.

QUEMA ILEGAL

La última incautación de plantas de marihuana se ha llevado a cabo en la mañana de este miércoles en otra zona rural de Lemoiz. En esta ocasión, los agentes han acudido para comprobar una quema ilegal y han observado que en el terreno había macetas con esquejes de plantas de marihuana.

En total, se han retirado 28 plantas y su propietario, un hombre de 38 años y con otras cinco imputaciones anteriores por varios delitos, ha sido investigado por un delito contra la salud pública.