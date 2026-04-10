Detenida una empleada del hogar en San Sebastián y su pareja en Astigarraga por robar varias joyas en una vivienda

SAN SEBASTIÁN 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido este pasado jueves en San Sebastián a una mujer, que trabajaba como empleada del hogar, y a un hombre, que es su pareja sentimental, en Astigarraga (Gipuzkoa), por robar varias joyas en una vivienda de la capital guipuzcoana en la que estaba empleada.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el pasado 6 de abril la Ertzaintza tuvo conocimiento mediante una denuncia interpuesta de la sustracción de diversas joyas del interior de una vivienda en San Sebastián, varias de ellas "de alto valor y con un total estimado de 70.000 euros".

Al día siguiente, la denunciante indicó sospechar de su empleada doméstica. Por todo esto, se inició una investigación en la que se consiguieron recuperar algunas de las joyas sustraídas de diferentes establecimientos de compraventa de oro, aunque otras habían sido ya fundidas. En los contratos figuraban como personas vendedoras la trabajadora del hogar y su pareja sentimental.

Este pasado jueves se procedió a localizar a ambas personas para su detención, acusadas de un delito de robo con fuerza en casa habitada. En San Sebastián se detuvo a la mujer, de 33 años, y al hombre, de 22 años, en Astigarraga. Ambos fueron conducidos a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes.

Durante el registro realizado este viernes en la habitación donde residía la pareja se han localizado varias joyas más, de las que se investigará su procedencia. Cuando se finalicen las diligencias, los detenidos serán puestos a disposición judicial.