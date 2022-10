La detenida por secuestrar un bebé iniciará este lunes los trámites para ingresar en un centro psiquiátrico

Su abogado asegura que, si los padres del niño piden una orden de alejamiento, no se opondrán y dice que su defendida está muy arrepentida

BILBAO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La joven detenida por presuntamente secuestrar a un bebé en la maternidad del hospital de Basurto y su familia iniciarán este lunes en Osakidetza los trámites para su ingreso voluntario en un centro psiquiátrico, según ha confirmado a Europa Press su abogado que ha asegurado que, si los padres del recién nacido piden una orden de alejamiento, no se opondrán.

En declaraciones a Europa Press, el letrado ha realizado estas manifestaciones después de que este sábado la jueza del juzgado de guardia de Bilbao dictara un auto en el decretaba la libertad provisional de su defendida sin ningún tipo de medida cautelar.

La joven había pasado a lo largo de la mañana del sábado a disposición judicial y, en su declaración, había reconocido los hechos. Además, por petición de la propia mujer y su familia, se solicitó su ingreso voluntario en un centro psiquiático.

Sin embargo, en base al informe del médico de urgencias y del forense, la jueza no consideró necesario su internamiento médico. El procedimiento de instrucción continuará porque se aprecian "indicios fundados" de la comisión de un delito de detención ilegal, pero el juzgado no vio razones para establecer una medida cautelar de prisión provisional, al no constatar riesgos de fuga o de destrucción de pruebas.

El abogado de la joven, que ha asegurado que no recurrirán el auto, ha afirmado que este mismo lunes su defendida y familia van a iniciar los trámites ante Osakidetza para el ingreso voluntario en un centro psiquiátrico.

Según ha señalado, tanto ella misma como sus familiares consideran que "es lo mejor" en estos momentos y, por otra parte, a la vista de la intención de los padres del bebé de solicitar una orden de alejamiento contra su defendida, ha manifestado que, si finalmente es así, no se opondrán. El abogado ha afirmado que quieren "facilitar y colaborar en todo lo posible" porque entienden "el dolor de los padres".

El letrado ha asegurado que la joven se encuentra "muy mal" y "muy arrepentida", ya que se está empezando "a dar cuenta de la realidad porque vivía en una realidad paralela".

Según ha apuntado, es una persona "con una capacidad mental limitada" y es "como si fuera una niña". El abogado ha añadido que tiene interés en pedir perdón a los padres del niño "si ellos lo consideran oportuno" porque "no les quieren causar más perjuicio".

Tras el auto de puesta en libertad, el procedimiento continuará en otro juzgado y el recorrido judicial será la toma de declaración de todos los testigos y las personas en el caso.

SECUESTRO

La presunta autora de estos hechos accedió el pasado miércoles al hospital sobre las nueve de la noche y, haciéndose pasar por personal sanitario, secuestró al recién nacido de la planta donde se encontraba y huyó del lugar.

Después de toda una noche de búsqueda e investigaciones, a las 08.15 horas del pasado jueves se localizó al bebé, que había sido abandonado por la autora del hecho en el felpudo de una vivienda del barrio de Santutxu. De inmediato, el neonato fue atendido por los servicios médicos desplazados al lugar y se comprobó su buen estado de salud.

Las investigaciones permitieron también identificar a la joven, la cual, después de una intensa búsqueda, fue localizada y detenida a las 10.45 horas en la plaza Azoka del barrio bilbaíno de Zorrotza.