Detenidas dos exmonjas de Belorado y un anticuario por supuesto expolio de obras de arte

Obra trasladada sin autorización al monasterio de Orduña desde Burgos - GUARDIA CIVIL

En el monasterio de Orduña se han hallado numerosas obras trasladadas sin autorización

BURGOS/BILBAO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la 'Operación MIRUM-CID', ha detenido a dos exreligiosas de Belorado y a un anticuario como presuntos autores de delitos de apropiación indebida agravada relativos a bienes del monasterio de Santa María de Bretonera (Burgos), según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Los agentes detectaron en el mercado especializado de antigüedades diversas obras de arte catalogadas que podían corresponder al patrimonio histórico del monasterio del referido cenobio. Ante la sospecha de que pudieran haber sido sustraídas o transmitidas sin autorización, comenzó la investigación para determinar su origen y el posible recorrido ilícito de las obras.

Fruto de esta labor, se constató la venta, a través de internet, de varias piezas históricas de Santa María de Bretorena, y en una tienda de antigüedades de Madrid una figura de San Antonio de Padua del S. XVII, perteneciente también al monasterio burgalés, obra que han sido recuperadas por la Guardia Civil.

Por tal motivo, se efectuó la entrada y registro en los monasterios de Santa María de Bretonera de Belorado (Burgos), y de Santa Clara de Orduña (Bizkaia), interviniéndose diversas obras para su puesta a disposición judicial y que se encuentran pendientes de inventariar.

Durante del registro del monasterio vizcaíno, se ha localizado un significativo número de obras de arte, pertenecientes al monasterio de Santa María de Bretonera de Belorado (Burgos), que había sido trasladado sin autorización.

Por estos hechos se ha procedido a la detención de dos exreligiosas, una de ellas la que fuera abadesa del monasterio de Las Clarisas de Belorado, presuntamente responsables de la venta, extracción y transmisión de los bienes catalogados, y la de un anticuario de la provincia de León, como presunto autor de un delito continuado de receptación, al adquirir dichas piezas sin exigir acreditación de su lícita procedencia.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Burgos. Los detenidos y las diligencias instruidas se han remitido al Juzgado de Instrucción de Briviesca (Burgos) que dirige las actuaciones. La investigación continúa abierta, con el objetivo de recuperar otras piezas patrimoniales que no se han localizado.