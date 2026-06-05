Detenido en Bilbao tras asestar una decena de pinchazos en el glúteo a otro hombre con un cuchillo

Coches patrulla de la Ertzaintza - ERTZAINTZA

BILBAO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón, de 20 años de edad, fue detenido este pasado jueves en Bilbao tras asestar una decena de pinchazos en el glúteo a otro hombre con un cuchillo, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los hechos se registraron minutos antes de las siete de la tarde de este pasado jueves en la capital vizcaína. A esa hora, una patrulla adscrita a la comisaría de Bilbao que realizaba labores de seguridad ciudadana, vistiendo de paisano y en un vehículo oficial sin distintivos, fue requerida para que se dirigiera a la calle San Pedro del barrio de Deusto.

Varias llamadas alertaban de una pelea entre dos personas, en la que un varón había asestado varias puñaladas con un cuchillo a otro hombre y, además, facilitaban la descripción física del presunto agresor, que había huido del lugar.

El recurso de la Ertzaintza se trasladó al lugar y contactó con la víctima un hombre, de 25 años, que presentaba varias heridas sangrantes, por lo que los agentes solicitaron una ambulancia.

Al ser preguntado por lo sucedido, la víctima manifestó que, tras mantener una discusión con otro varón, el agresor le había sacado un cuchillo y le había asestado varias puñaladas en el glúteo. Asimismo, manifestó que tras el incidente había huido corriendo hacia la ría.

Los servicios médicos trasladados al lugar manifestaron que la víctima presentaba una decena de heridas punzantes y que, por ello, necesitaba varios puntos de sutura, por lo cual fue necesario el traslado de la víctima al hospital de Basurto.

La víctima facilitó la descripción del presunto autor de la agresión al que conocía previamente. Tras un dispositivo de búsqueda, otra patrulla de la Ertzaintza localizó en una zona cercana a un individuo cuya descripción coincidía con la del presunto agresor.

Al ser interpelado por lo sucedido, este varón manifestó que había mantenido una discusión con otro varón que le había esgrimido un cuchillo. A continuación, señaló que tras arrebatarle el cuchillo le había proporcionado unos "pinchazos" en el glúteo para después abandonar el lugar.

Los agentes identificaron a este hombre, procediendo a su detención por un presunto delito de lesiones con arma blanca. El detenido, de 20 años, fue trasladado a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias. Una vez finalizadas, será puesto a disposición judicial.