Detenido en Bilbao tras realizar varias compras con una tarjeta robada del interior de un vehículo

BILBAO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 39 años de edad fue detenido este pasado martes, acusado de un delito contra el patrimonio, tras realizar varios cargos en distintos establecimientos con una tarjeta de débito que robó del interior de un vehículo, del que también sustrajo una prenda de abrigo, una mochila y una cartera, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El robo se produjo alrededor de las dos y media de la tarde de este pasado martes, en una céntrica calle de Bilbao, donde la víctima estacionó su vehículo. El delincuente aprovechó la ausencia del propietario para sustraer una chaqueta y una mochila, en cuyo interior tenía ropa, la cartera y una tarjeta de débito.

Cuando la víctima se dispuso a recoger el vehículo, se percató de la falta de sus enseres y denunció el robo en la Oficina de Atención Ciudadana de la Ertzaintza en Indautxu. Asimismo, tuvo conocimiento de que se estaban realizando cargos con la tarjeta sustraída en diferentes establecimientos comerciales de Bilbao.

La pronta denuncia movilizó a varios recursos de la Ertzaintza quienes, gracias a la colaboración ciudadana, consiguieron identificar y detener al presunto autor en el Casco Viejo bilbaíno.

En el momento de la detención, el individuo portaba la chaqueta y la mochila sustraídas, las cuales fueron restituidas a su legítimo propietario. El arrestado, un hombre de 39 años, con antecedentes policiales similares, fue puesto ayer mismo a disposición judicial.