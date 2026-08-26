Detenido en Errenteria un hombre por amenazar con dar fuego a un inmueble en el que permanecía - ERTZAINTZA

SAN SEBASTIÁN 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido este pasado martes por la noche a un hombre en Errenteria (Gipuzkoa), acusado de un delito de amenazas y desobediencia grave, por presuntamente amenazar con dar fuego al inmueble en el que permanecía.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el suceso se originó sobre las ocho de la tarde de este pasado martes en el barrio Pontika de Errenteria cuando una llamada al Servicio de Emergencias 112 alertó de que escuchaba gritar a una mujer.

A la llegada de los recursos policiales constataron que un hombre, que se encontraba dentro de un inmueble, amenazaba con incendiarlo. Ante esta situación y, dando por ciertas las amenazas, ya que del interior de su vivienda salía olor a quemado y el hombre se encontraba tirando diversos enseres y papeles prendidos desde el balcón, los agentes actuantes dieron aviso a Bomberos, para que procedieran al corte del suministro de gas.

Por prevención también se solicitó a los Bomberos que desplegasen colchones, puesto que el amenazante manifestaba su intención de tirarse si se accedía al interior. Los recursos policiales procedieron a acordonar tanto el inmueble como la parte exterior del mismo por seguridad.

Hasta el lugar también se desplazó la unidad de intervención de la Ertzaintza, Berrozi Berezi Taldea (B.B.T.) y patrullas de Prevención y Respuesta Inmediata (P.R.I.), especialistas en este tipo de intervenciones, además de recursos sanitarios.

Tras horas de negociación por parte de los recursos actuantes y ante la reiterada desobediencia a las órdenes de las y los agentes, sobre las doce de la noche se procedió a entrar y neutralizar a la persona, sin incidentes y a informarle de que resultaba detenida por los delitos de amenazas y desobediencia grave. Los recursos actuantes constataron que en el interior de la vivienda había diversos materiales quemados.

Al hombre detenido, de 52 años, le constan 26 detenciones anteriores y ha resultado investigado en 55 ocasiones por parte de la Ertzaintza. El arrestado fue trasladado al Hospital Universitario de Donostia, donde permanece bajo custodia policial, y será puesto a disposición judicial a la finalización de las diligencias pertinentes.