Detenido un hombre de 33 años por agredir a otro con un botella durante una pelea multitudinaria en Vitoria-Gasteiz

VITORIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron este lunes por la noche a un varón, de 33 años, como presunto autor de un delito de lesiones, tras golpear a otro hombre con una botella en la cabeza durante una pelea multitudinaria.

La Guardia Urbana ha informado en un comunicado que los hechos sucedieron antes de las 21.00 horas cuando una patrulla fue requerida por varios viandantes que manifestaron que en la calle Bruno Villarreal se estaba produciendo una pelea multitudinaria.

Tras solicitarse más recursos en el lugar, los agentes separaron a las partes destacando entre los allí presentes dos varones que se encontraban enfrentados, portando uno de ellos dos botellas de cristal en las manos y el otro una herida sangrante en la cabeza.

Según el hombre herido, la lesión se había producido el primero, propinándole un botellazo en la cabeza. En vista de las manifestaciones de los implicados en la trifulca, así como de testigos y de las lesiones que presentaba uno de los implicados, se procedió a la detención del primer individuo. Aparte de este, otros dos varones son investigados por los mismos hechos.