Detenido un hombre de 58 años en Vitoria por amenazar con un sable a dos policías locales

VITORIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 58 años ha sido detenido este jueves en Vitoria-Gasteiz por un delito de atentado a agentes de la autoridad, tras amenazar con un sable a la patrulla que acudía a una lonja de Portal de Legutiano por exceso de ruido, según ha informado la Policía Local.
Los hechos han sucedido poco antes de las 01.30 horas cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana en patrulla no uniformada fue requerida por la Central de Coordinación para que se dirigiera a una lonja de Portal de Legutiano porque había quejas sobre la música procedente del interior.
Cuando los agentes que han acudido al lugar han procedido a solicitar la filiación de la única persona allí presente, esta se ha mostrado agresiva hacia los agentes, se ha negado a identificarse y ha empujado a uno de los policías en dos ocasiones.
En un momento dado, se ha girado y ha cogido un sable que ha esgrimido contra la patrulla no uniformada, por lo que han tenido que solicitar apoyo. El hombre ha sido detenido como autor de un atentado a agentes de la autoridad.