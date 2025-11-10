Detenido un hombre ebrio, tras insultar, agredir y perseguir a otro en un bar de Vitoria-Gasteiz

VITORIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron anoche a un varón, de 39 años, como presunto autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, tras insultar, agredir y perseguir a otro hombre en estado ebrio en un bar.

Según ha informado la Guardia Urbana, los hechos sucedieron sobre las 21.15 horas cuando una llamada al 092 solicitó presencia policial en un establecimiento hostelero de la calle Uruguay, ya que un varón ebrio y agresivo estaba molestando a la clientela.

Cuando una patrulla se dirigió al lugar, su responsable le señaló a un hombre que iba gritando detrás de otro por la calle Gazalbide. Los agentes interceptaron a ambos y los identificaron.

Al parecer, el que iba por delante se encontraba minutos antes en el establecimiento cuando el otro varón estaba molestando en su interior, con especial atención hacia él, y llegando, incluso, a agredirlo, por lo que tuvo que abandonar el lugar y fue perseguido por el otro hasta la llegada de la patrulla. Tales hechos fueron corroborados también por el trabajador del establecimiento.

Durante la intervención con el presunto agresor, no solo hizo caso omiso a los continuos requerimientos de los agentes para que abandonara el local, los insultó y amenazó, sino que incluso arremetió contra ellos, por lo que fue finalmente detenido.