Detenido un hombre en Etxebarri por causar heridas con arma blanca a otro varón

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Europa Press País Vasco
Publicado: domingo, 19 julio 2026 17:56
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BILBAO 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido en la localidad vizcaína de Etxeberri tras herir con arma blanca a otro varón, que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos ocurrieron la madrugada del viernes al sábado, a las cuatro menos veinte cuando la Policía local alertó a la Ertzaintza de que un hombre, de 32 años de edad, había resultado herido por arma blanca.

El herido fue trasladado al hospital de Usansolo y, por su parte, un varón, de 33 años, fue detenido por un delito de lesiones. La investigación por estos hechos continúa abierta.

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