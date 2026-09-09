Detenido un ladrón con orden de detención previa por robar una cartera en un bar de Vitoria-Gasteiz

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VITORIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron este pasado martes a última hora de la tarde a un varón, de 38 años, sobre el que pesaba una requisitoria judicial de búsqueda y detención, tras robar una cartera en un establecimientos hostelero.

La Guardia Urbana ha trasladado que los hechos sucedieron poco antes de las 21.00 horas cuando una patrulla fue requerida por un ciudadano en la calle Heraclio Fournier, para denunciar haber sido víctima de una sustracción de cartera mientras se encontraba en un establecimiento hostelero.

Gracias a las imágenes del sistema de videovigilancia del local pudieron reconocer al autor de los hechos que fue localizado poco más tarde en el Casco Viejo. A la hora de hacer las comprobaciones pertinentes sobre su filiación con la Central de Operaciones resultó que un juzgado de Vitoria había ordenado su detención, por lo que los agentes procedieron a ello.

Además, hubo dos detenciones más en el servicio vespertino. A las 19.17 horas, un varón, de 33 años, fue detenido como presunto autor de un robo con violencia, tras ser sorprendido sustrayendo colonias de un establecimiento comercial de la calle La Paz.

Cuando fue interceptado por una vigilante de seguridad este hizo caso omiso, forcejeó con ella y le agredió, ocasionándole lesiones. Gracias a la intervención de un agente de la policía autónoma fuera de servicio fue, finalmente, arrestado.

Posteriormente, a las 20.21 horas, otro varón, de 31 años, fue detenido como presunto autor de un delito de hurto, por sustraer un móvil de más de 1.000 euros en el mismo establecimiento de la calle La Paz.

Los hechos sucedieron poco después de las 19.00 horas cuando una patrulla que intervenía en el comercio por un hurto fue demandada por un vigilante de seguridad que tenía retenido a un hombre por sustraer un teléfono de una vitrina. Dado que no aportó datos de filiación fiables tuvo que ser trasladado a dependencias policiales para su correcta identificación donde se procedió a su detención.