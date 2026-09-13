Detenido en un local hostelero de Portugalete tras vender hachís a un cliente

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 39 años ha sido detenido en un local hostelero de la localidad vizcaína de Portugalete tras realizar una venta de hachís a un cliente, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El arresto se produjo sobre las ocho y veinte de la tarde de este pasado sábado en un bar del barrio Abaro de Portugalete, que varios recursos de la Ertzaintza vigilaban ya que se sospechaban que en su interior se traficaba con sustancias estupefacientes.

Una patrulla de paisano pudo comprobar como los clientes accedían al interior del local y, tras un breve periodo de tiempo, abandonaban el establecimiento hostelero. Los agentes pudieron confirmar que uno de los clientes acababa de adquirir hachís, por lo que procedieron a entrar al local.

Al percatarse de la presencia policial, el responsable del bar arrojó una báscula de precisión al suelo. Los agentes identificaron al hostelero y procedieron a un registro del establecimiento, donde localizaron escondidos tras la cafetera dos trozos de hachís, así como papel film de plástico y un cuchillo con restos de hachís.

Ante estas evidencias, procedieron al arresto del sospechoso acusado de un delito de tráfico de drogas. El detenido, de 39 años, fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza para realizar las correspondientes diligencias policiales y, posteriormente, ser puesto a disposición judicial.