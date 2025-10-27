Detenido por "realizar tocamientos sin su consentimiento" a una mujer que había conocido recientemente en Vitoria

VITORIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron en la tarde del pasado sábado a un varón, de 31 años, como presunto autor de un delito de agresión sexual, tras "realizar tocamientos sin su consentimiento" a una mujer que había conocido recientemente.

La Guardia Urbana ha informado este lunes en una nota que los hechos sucedieron sobre las 16.00 horas cuando una llamada al 092 alertó de un hombre y una mujer que habían estado discutiendo para, posteriormente, el varón comenzar a forcejear y empujar a la fémina en la plazuela de 'los Goros'.

Si bien en un primer momento la patrulla no los localizó, gracias a la descripción aportada, finalmente observó a una mujer que coincidía con la misma, seguida por un varón al que estaba chillando y, cuando se percató de la presencia de los agentes, corrió hacia ellos solicitando su ayuda.

Tras separar a las partes, los policías escucharon sus versiones. Al parecer, se habían conocido recientemente y el varón le había realizado tocamientos sin su consentimiento cuando ella trataba de ir a su domicilio y la siguió.

Finalmente, consiguió salir a la calle, donde él siguió acosándola, hasta la llegada de los agentes. Como quiera que el varón no estuviera documentado, lo trasladaron a dependencias de Agirrelanda a efectos de identificación y, una vez identificado plenamente y en vista de lo sucedido, procedieron a su detención.