Detenido en Santurtzi por robar joyas y otros efectos en una vivienda

BILBAO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 32 años ha sido detenido en el municipio vizcaíno de Santurtzi acusado de robar joyas y otros enseres en un domicilio cuando su propietario se encontraba fuera.

Los hechos ocurrieron sobre las 15.30 horas de este pasado lunes, cuando una persona llegó a su domicilio, en el barrio de Mamariga en Santurtzi, y se encontró el interior revuelto. Además, constató que le faltaban joyas, dinero y material de fotografía y entre otros objetos y enseres.

Los agentes de la Policía vasca se dirigieron al lugar y, gracias a la colaboración ciudadana, la Policía Local de Santurtzi pudo identificar a un sospechoso durante esa misma tarde. Una vez comprobada su supuesta autoría, procedieron al arresto del sospechoso. El detenido será puesto a disposición del Juzgado de Guardia en Barakaldo una vez concluidas las diligencias policiales.