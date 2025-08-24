Detenido en Ugao-Miraballes tras apuñalar a un conocido con un cuchillo de grandes dimensiones tras una discusión

BILBAO 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 33 años de edad ha sido detenido este domingo en la localidad vizcaína de Ugao-Miraballes, acusado de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, tras agredir con un cuchillo a un conocido suyo en el transcurso de una discusión. La víctima ha sido trasladada al hospital de Galdakao para ser atendida de los cortes causados en brazos costillas y cuello y, posteriormente, dado de alta.

Según ha informado el Departamento de seguridad, los hechos tuvieron lugar sobre las 23.15 horas de la noche de este pasado sábado. La Ertzaintza fue requerida para que se personara en un incidente entre dos individuos, registrado en la calle San Bartolomé de la localidad vizcaína. Según el comunicante, un varón habría recibido varias puñaladas.

Una vez en el lugar, los agentes observaron la presencia de sanitarios que atendían a un varón, víctima de una agresión con arma blanca. La víctima les explicó que había tenido una discusión con un conocido y que, tras varias amenazas, le había agredido con un cuchillo de grandes dimensiones causándole cortes en los brazos, costillas, hombro y en el cuello. El herido fue evacuado al hospital de Galdakao para ser atendido de las heridas de arma blanca y posteriormente dado de alta.

El incidente se registró en un aparcamiento de la calle Udiarraga y, tras el ataque, el agresor huyó del lugar. Mientras los agentes realizaban una inspección ocular por la zona, se acercó un testigo que facilitó a los policías algunos datos sobre el presunto autor, que había huido portando una mochila morada.

Con la descripción aportada, la Ertzaintza realizaron una búsqueda por las inmediaciones y, sobre las 00.20 horas de este domingo localizó a un varón que portaba una mochila y que encajaba perfectamente con la descripción facilitada.

Tras un registro corporal del sospechoso, los ertzainas no localizaron el arma utilizada en la agresión, pero sí hallaron algunos objetos con un posible origen ilícito, por lo que procedieron a su ocupación. Al ser interrogado por el incidente, el sospechoso reconoció haber cometido la agresión.

Los agentes procedieron a la detención del sospechoso, de 33 años de edad, por un delito de homicidio en grado de tentativa. El arrestado será puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Bilbao en las próximas horas.