Detenido en Vitoria por agredir con una botella a una persona que tuvo que ser atendida en el hospital

Comisaría de la Ertzaintza en Vitoria-Gasteiz - ERTZAINTZA

VITORIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido este miércoles de madrugada en la capital alavesa a un hombre por un presunto delito de lesiones graves al agredir a otro varón con una botella en la vía pública, causándole heridas en la cabeza que han precisado su traslado a un centro hospitalario.

Según ha informado la Ertzaintza, el suceso ha ocurrido alrededor de las dos y veinte de esta madrugada durante un altercado entre dos personas en el barrio de Coronación.

Uno de los implicados en la pelea tenía heridas abiertas, de las que sangraba, por lo que se ha solicitado inmediatamente que acudiera personal sanitario. Tras recibir una primera asistencia en el lugar, el herido, de 42 años, ha sido evacuado por una ambulancia al Hospital de Txagorritxu.

Al parecer, el otro hombre le había golpeado en la cabeza con una botella y, tras fracturarse, le había agredido con el vidrio roto causándole lesiones en el rostro, el cuello y los brazos. Ante esto hechos, la Policía autonómica ha procedido al arresto del sospechoso, de 64 años, por un delito de lesiones graves. El detenido será puesto a disposición judicial cuando se finalicen las diligencias policiales pertinentes.