Detenido en Vitoria-Gasteiz por ejercer violencia habitual hacia su pareja en presencia de menores de edad

VITORIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron en la tarde de este pasado miércoles a un varón, de 38 años, por un delito de agresiones físicas continuadas, coacciones, amenazas e insultos a pareja sentimental, en presencia de menores de edad.

Según ha trasladado la Guardia Urbana, los hechos sucedieron sobre las 16.50 horas en el barrio de El Pilar cuando una patrulla fue comisionada para practicar la detención del varón, tras haber comparecido la mujer en la Sección de Violencia Intrafamiliar y Machista policial, denunciando los hechos.

A su llegada al lugar, los agentes localizaron al varón en el interior de un vehículo y procedieron a su detención.