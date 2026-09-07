Detenido en Zaratamo por clavar un cúter a un compañero con el que pernoctaba en una fábrica abandonada

Imagen de un ertzaina - Arnaitz Rubio - Europa Press

BILBAO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 35 años de edad ha sido detenido por agredir con un cúter, en el abdomen, a un compañero con el que pernoctaba en una fábrica abandonada en Zaratamo (Bizkaia) y al que, previamente, había arrebatado una manta. La víctima tuvo que ser atendida de las lesiones causadas y trasladada a un centro hospitalario.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad ha informado de que el ataque se produjo a las 8.15 horas de este pasado domingo, cuando la víctima dormía en una de las dependencias de una fábrica abandonada del barrio Arkotxa de Zaratamo.

Según su relato, uno de los compañeros con los que pernocta en el edificio le arrebató la manta y le atacó con un cúter, causándole una herida en el abdomen. El atacante trató de repetir la agresión, pero la víctima y varios compañeros que se encontraban en el lugar y con los que comparte espacio, lo impidieron.

Tras alertar a la Ertzaintza, una patrulla se trasladó a la fábrica y sorprendió a un individuo tratando de abandonar rápidamente el lugar. Los agentes retuvieron al supuesto agresor, que fue detenido acusado de un delito de lesiones con arma blanca.

El arrestado, de 35 años de edad, fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza que, una vez concluidas las diligencias policiales, lo pondrá a disposición judicial.