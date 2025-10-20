Detenidos dos hombres por amenazar con un cuchillo a viandantes en el centro de Vitoria-Gasteiz

Agredieron también a un hombre, que presentaba lesiones en la boca

VITORIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron en la madrugada del pasado sábado a dos varones, de 26 y 32 años, como presuntos autores de los delitos de lesiones graves, amenazas con arma blanca y tentativa de robo con intimidación, tras amenazar a varios viandantes con un cuchillo en el centro de la capital alavesa.

En una nota, la Policía Local ha señalado que los hechos ocurrieron sobre las 3.00 horas cuando una patrulla fue requerida por la Central de Coordinación para que se dirigiera a la confluencia de las calles Dato y San Prudencio, ya que había unos varones que estaban amenazando con un cuchillo a los viandantes.

Una vez en el lugar, los agentes localizaron a ambos, gracias a la descripción aportada en el aviso por emisora y procedieron a identificarlos, además de a realizarles sendos cacheos superficiales donde no encontraron el arma mencionada.

Con el apoyo de otras patrullas locales y de la Ertzaintza, encontraron a un grupo de jóvenes que habían sido amenazados momentos antes por dichos varones con un cuchillo.

Según ha indicado, no fueron las únicas víctimas, puesto que otros dos varones manifestaron que esos mismos hombres se les habían encarado, increpado e incluso amenazado con el cuchillo con la intención de robarles y, pese a que registraron sus carteras buscando dinero, finalmente no les sustrajeron efecto alguno.

AGRESIÓN

Estas víctimas indicaron que, tras el incidente, continuaron su marcha y observaron, a su paso por la calle Arca, a un hombre tendido en el suelo y le ayudaron a incorporarse. Al parecer, él también había sido agredido sin mediar palabra por los mismos autores y presentaba lesiones en la boca.

Una vez recabados todos los testimonios y, en vista de las lesiones, procedieron a la detención de ambos varones. Por otro lado, una patrulla de policía autónoma localizó en las inmediaciones el cuchillo que habían utilizado los arrestados.