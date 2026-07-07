Detenidos dos hombres, que suman un centenar de arrestos e imputaciones, por robo con violencia en Vitoria

Archivo - Una ertzaina - Unanue - Europa Press - Archivo

BILBAO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 29 y 30 años de edad, que suman entre ambos un centenar de arrestos e imputaciones, fueron detenidos este pasado lunes en Vitoria-Gasteiz acusados de un robo con violencia, tras arrebatar a otro varón una cadena de oro, el reloj y su teléfono móvil, según ha informado el Departamento de Seguridad

El robo tuvo lugar en la madrugada del pasado 29 de mayo en el barrio San Martín de la capital gasteiztarra. La víctima, de 27 años, fue abordada por dos individuos en una zona ajardinada y, utilizando la fuerza e intimidación, le arrebataron una cadena de oro, el reloj y su teléfono móvil. Tras cometer el robo, los autores abandonaron el lugar y la víctima se dirigió a la comisaría más próxima a denunciar lo ocurrido.

Gracias a la colaboración ciudadana y las gestiones realizadas, los agentes encargados de la investigación consiguieron identificar a los presuntos autores, los cuales fueron localizados y detenidos este pasado lunes por la mañana en la capital alavesa.

Se trata de dos delincuentes habituales, que cuentan con casi un centenar de detenciones e imputaciones entre los dos. Los arrestados serán puestos a disposición judicial en las próximas horas, una vez finalizadas las diligencias correspondientes.