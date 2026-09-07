Detenidos en Vitoria un hombre y una mujer tras lesionarse en un forcejeo por una discusión

Archivo - Un agente de policía municipal de Vitoria - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz han detenido en la madrugada de este pasado domingo a un varón y una mujer de 36 y 27 años por ocasionarse lesiones mutuas en un forcejeo debido a una discusión, por lo que han sido acusados como presuntos autores de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género y doméstica.

Según ha informado este lunes el Ayuntamiento de la capital alavesa en un comunicado, los hechos sucedieron poco después de las 03.30 horas, cuando una llamada al Centro de Coordinación Policial solicitaba socorro en un domicilio del Casco Viejo.

Los agentes comprobaron que los acusados debido a una discusión una pareja forcejearon ocasionándose lesiones mutuas, por lo que ambos fueron detenidos.