Diez detenidos en la tercera noche de fiestas de Bilbao, sobre todo por hurtos

Cientos de personas durante el comienzo de la Semana Grande de Bilbao 2025, en el centro de la ciudad, a 16 de agosto de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). La Bilboko Aste Nagusia es la principal fiesta de Bilbao, que se celebra anualmente

Aburto apunta a un descenso de delitos este año en lo que va de Aste Nagusia respecto a los dos años anteriores

Diez personas han sido detenidas por la Policía Municipal de Bilbao en la tercera noche de Aste Nagusia, sobre todo por hurtos, según ha informado este martes por la mañana el alcalde, Juan Mari Aburto, que ha afirmado que la tónica general respecto a los dos últimos años está siendo descendente en lo que a delitos se refiere. Esta bajada la ha cifrado en torno a un 7% menos de delitos.

En una entrevista en Onda Vasca, recogida por Europa Press, Aburto ha señalado que durante la pasada noche se han puesto 57 denuncias, prácticamente como el año pasado, y diez personas han sido detenidas, gracias, tal como ha reiterado, a la "eficacia policial".

El alcalde ha asegurado que las fiestas "están yendo extraordinariamente bien, con toda la prudencia" porque todavía quedan muchos días de Aste Nagusia por delante, aunque parece que "esta es la tendencia". "Podemos decir que en Aste Nagusia en Bilbao la fiesta, la diversión y la alegría está siendo la tónica general", ha asegurado.

