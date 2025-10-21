La Diputación adjudica las obras para impulsar el autoconsumo energético en diversas localidades alavesas

Se trata de la generación eléctrica de autoconsumo en Bóveda, Lalastra, Valluerca y Salinillas de Buradón

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha adjudicado la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras para la instalación solar fotovoltaica, destinada a la generación eléctrica de autoconsumo, en Bóveda, Lalastra, Valluerca y Salinillas de Buradón a la empresa Ekilor Energías Renovables S.L.

En rueda de prensa, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha precisado este martes que el presupuesto para el desarrollo de las cuatro intervenciones asciende a 288.242,66, IVA incluido, con un plazo de ejecución de cuatro meses.

Esta acción se sitúa dentro de las actuaciones que la Diputación Foral está llevando a cabo para fomentar el uso de energía renovable, generada y producida en el Territorio. Concretamente, se enmarca dentro del proyecto 'Urban Klima' y, específicamente, la relacionada con la acción C.4.4 de implantación de energías renovables.

Esta iniciativa parte de un análisis realizado en el año 2022 para la identificación de un núcleo de población para el desarrollo de un proyecto demostrativo de autoabastecimiento mediante energías renovables. Como resultado de ese estudio, se elaboraron en el año 2024 los anteproyectos de instalación solar fotovoltaica en Bóveda, Lalastra, Valluerca y Salinillas de Buradón.

'Life Urban Klima' es un proyecto de acción climática en el que participa la Diputación Foral desarrollando acciones en materia de cambio climático a nivel local. Para ello, desde la institución foral se está acompañando a las entidades del Territorio, especialmente a los núcleos rurales, para mejorar la eficiencia de consumo energético renovable como "una acción positiva de lucha contra el cambio climático".