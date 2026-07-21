La Diputación de Álava adjudica la prestación del servicio de punto verde móvil para reforzar la recogida selectiva

Archivo - El diputado general de Álava, Ramiro González - DIP. ÁLAVA - Archivo

VITORIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha adjudicado, con una inversión de 291.500 euros, la prestación del servicio de punto verde móvil para reforzar la recogida selectiva, según ha anunciado este martes el diputado general de Álava, Ramiro González, en una rueda de prensa.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la adjudicación del servicio de punto verde móvil a la empresa Elder S.L., que recogerá residuos especiales procedentes de hogares, pequeños comercios y empresas.

La inversión ha ascendido a 291.500 euros con un plazo de ejecución de dos años, prorrogable por otros tres adicionales, año a año, sin superar el periodo máximo de cinco años. De esta manera, la institución foral busca reforzar los medios de recogida selectiva para aquellos materiales que no pueden ser depositados junto al resto de los desechos urbanos.

El punto verde móvil es un servicio que recoge aquellos residuos especiales que se generan en domicilios particulares, pequeños comercios y pequeñas empresas, y que por su volumen o naturaleza no pueden ser depositados en los contenedores habituales ubicados en la vía pública.

Este servicio está compuesto por tres vehículos dotados de contenedores y actualmente se presta en 348 núcleos de población de Álava, excepto en el municipio de Vitoria-Gasteiz y las localidades que disponen ya de garbigune.

La prestación de este servicio comprende todas las tareas relacionadas con la atención al público, acondicionamiento de los residuos, coordinación de su gestión y transporte, limpieza y mantenimiento de los vehículos, así como tareas de soporte documental y educación ambiental.