La Diputación de Álava aumenta un 28% la financiación del transporte foral hasta los 9 millones de euros

El diputado foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias, Jon Nogales, durante su comparecencia en las Juntas Generales de Álava - DFA

VITORIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Álava destinará el próximo año nueve millones de euros a la financiación del transporte foral, un 28% más que en el proyecto de presupuestos de 2025.

A través de esta asignación, se prevé consolidar los refuerzos de Alavabus y modernizar el Transporte Comarcal con la creación de nuevas líneas y la mejora del servicio incorporando más flexibilidad en la reserva previa.

Asimismo, se mantendrá el sistema de descuento progresivo con bonificaciones que, en función del uso, podrán alcanzar el 56% en el precio del billete y la gratuidad para las personas menores de 12 años.

El diputado foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias, Jon Nogales, ha facilitado estas cifras durante su comparecencia en las Juntas Generales de Álava para presentar los presupuestos correspondientes a su departamento, y ha subrayado el carácter inversor de las cuentas.

Nogales ha destacado la consignación de 23 millones de euros para mantener, mejorar y modernizar las carreteras alavesas. Además, ha explicado que el presupuesto del Departamento, que asciende a un total de 61,4 millones de euros, concreta en partidas y proyectos las prioridades de esta área.

De esa forma, se tratará de continuar impulsando las políticas de movilidad sostenible con la mejora continua del transporte foral y el refuerzo de la seguridad vial de las carreteras a través de su correcto mantenimiento y modernización. Y ha detallado a continuación las principales partidas de las dos áreas de gestión.

Dentro del área de Movilidad, ha anunciado el incremento del 28% de las partidas dirigidas a financiar las líneas de Álavabus y Transporte Comarcal hasta alcanzar un monto total de nueve millones de euros con el objetivo de"renovar y modernizar el Transporte Comarcal que conecta los pequeños núcleos rurales del Territorio con las cabeceras de comarca.

La financiación del Transporte Comarcal se incrementará en un 58%, pasando de 1,2 a 1,9 millones de euros, "para dar un salto cualitativo en calidad de servicio con la creación de nuevas líneas en algunas zonas de Álava y la introducción de más flexibilidad en el requisito de reserva previa", ha anunciado el diputado foral.

El proyecto recoge el compromiso asumido en la última reunión de la Autoridad de Transportes de Euskadi de aplicar en 2026 un descuento extraordinario del 20% a los títulos personalizados que, en el caso de Alavabus y Transporte Comarcal, se incorporará al sistema de descuento progresivo asociado a la tarjeta BAT personalizada.

Los tramos de descuento del sistema a partir del 1 de enero serán los siguientes: 40% de descuento entre 1 a 20 viajes/mes; 48% entre 21 a 50 viajes/mes; y 56% a partir de 51 viajes/mes.