La Diputación de Álava contará en 2027 con un presupuesto de 752 millones de euros, un 6% más que este año

Las cuentas han sido presentadas por el diputado general, Ramiro González, y la diputada de Hacienda, Itziar Gonzalo - DFA

VITORIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de presupuestos de la Diputación Foral de Álava para 2027 asciende a 752,2 millones de euros, un 6% más que el ejercicio anterior. Las cuentas forales destinan 363 millones de euros a actuaciones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y 66,6 millones a fortalecer el tejido empresarial y consolidar la competitividad industrial y tecnológica.

Las cuentas alavesas han sido presentadas este viernes por el diputado general, Ramiro González, y la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, Itziar Gonzalo, quienes han destacado que el proyecto pretende "blindar la calidad de los servicios públicos y el bienestar de la ciudadanía".

Las medidas destinadas a la vivienda cuentan con una dotación de 6,2 millones, que se asignarán a ayudas para adquisición y rehabilitación, y a un programa de avales para la compra por jóvenes menores de 36 años.

La transformación productiva, la cohesión territorial y la sostenibilidad representan los tres ejes clave del presupuesto. Con el objetivo de impulsar los sectores que lideran la innovación, fortalecer el tejido empresarial y consolidar un ecosistema industrial y tecnológico competitivo, se movilizan 66,6 millones de euros.

También se contemplan partidas para los proyectos estratégicos que avanzan en su culminación, como el Centro de Excelencia del Vino, EDA, dotado con 6,3 millones; la adquisición de suelo industrial para nuevas inversiones en el Distrito Industrial Norte y otros emplazamientos (5 millones), la extensión del tranvía hasta el barrio Zabalgana en Vitoria-Gasteiz, (3,7 millones) o el Centro de Fabricación Avanzada de Automoción (1,2 millones).

Las medidas orientadas a mantener y mejorar la calidad de vida cuentan 363 millones de euros, lo que supone un 48,2% del presupuesto propio del Gobierno foral. En materia de políticas sociales se crearán 100 nuevas plazas para personas mayores y se refuerzan los recursos destinados a las familias, la protección de la infancia y la discapacidad.

Ramiro González ha destacado que Álava "sigue situándose entre los territorios del Estado con mayor inversión social por habitante", alcanzando los 1.024 euros por persona, una cifra que supone un incremento del 9,4% respecto a 2026. En relación con la cohesión territorial, la financiación de las entidades locales aumenta y alcanza los 394 millones.

La diputada foral de Hacienda Finanzas y Presupuestos, Itziar Gonzalo, ha detallado las principales líneas de actuación sobre las que se ha elaborado el proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio.

El bienestar y la cohesión territorial ocupan el primero de los ejes sobre los que pivota el proyecto. A tal fin se han consignado 353 millones de euros, un 11,1% más que lo presupuestado para 2026. De esta cantidad, el Instituto Foral de Bienestar Social contará con 322,1 millones, consolidándose, en palabras de la diputada foral "como uno de los pilares de nuestro sistema de protección social".

En esta línea de trabajo, se acometerán inversiones cifradas en 4,3 millones de euros. De ellas, 2,9 millones se dirigirán a la digitalización de la gestión de las personas usuarias del Instituto Foral de Bienestar Social; 1,29 millones para la residencia Etxebidea; y 130.000 euros, para el centro de investigación del envejecimiento.

El presupuesto también refuerza las políticas dirigidas a la juventud, el deporte, la cultura y el euskera. El Instituto Foral de la Juventud gestionará 7,8 millones de euros, mientras que el deporte recibirá 1,4 millones de euros.

Asimismo, se reservan 2,5 millones para un programa de acción cultural destinado a preservar y difundir el patrimonio colectivo que nos enriquece y garantiza el acceso a la cultura para toda la ciudadanía. A ello se suman 2,4 millones para fomentar el conocimiento y uso del euskera en todos los ámbitos de la vida social y casi un millón de euros para igualdad.

A la cohesión social se asignan recursos mediante una inversión de 5,5 millones para seguir construyendo una Administración Foral "más cercana, accesible y transparente".

Así, al impulso de políticas de inclusión e interculturalidad se reservan 500.000 euros; 1,9 millones de euros al fomento del empleo y la formación continua, con especial atención a los colectivos más vulnerables; y 1,7 millones de euros a la cooperación al desarrollo para reforzar la solidaridad y la justicia global.

La responsable foral ha incidido además en el acompañamiento que el presupuesto proporciona a la innovación y la competitividad "como palancas fundamentales para sostener el desarrollo económico del territorio". En este capítulo se consignan recursos con ayudas al tejido productivo y el emprendimiento (8,2 millones), así como para la descarbonización (2 millones). Destacan también los 1,6 millones para la potenciación del aeropuerto Foronda.

El apoyo al primer sector constituye otro de los ejes relevantes del presupuesto, que moviliza 17 millones para fortalecer una actividad esencial para la economía y el medio rural alavés. Las mayores partidas corresponden al desarrollo rural con 11,4 millones, incluyendo actuaciones para la modernización de explotaciones agrarias, indemnizaciones compensatorias de zonas desfavorecidas y ayudas agroambientales.

A ello se añaden los recursos a la ganadería (2,5 millones), la viticultura (1,2 millones) y cerca de un millón euros para actuaciones en materia de regadío.

El presupuesto refuerza también la apuesta por un modelo turístico "competitivo, sostenible e innovador", con una inversión de 1,9 millones destinada a seguir consolidando Álava como "un referente de calidad". También se reservan 400.000 euros para fortalecer el comercio de proximidad y respaldar la actividad del sector artesano, elementos fundamentales de la identidad y la economía local.

La digitalización de la Administración Foral avanza en su implantación con una inversión de 4 millones, que permitirá adaptar el Sistema de Gestión Tributaria a la plataforma SAP. Se trata de una actuación estratégica orientada a prestar un servicio más eficaz, simplificar procedimientos y mejorar la relación de la ciudadanía con la Hacienda Foral.

El tercero de los ejes es el referido a la sostenibilidad, el medioambiente y la movilidad, como elementos esenciales en la lucha contra el cambio climático, para el que consignan 125 millones. La movilidad y la articulación viaria del territorio se refuerzan con una inversión cercana a los 66 millones de euros. Esta dotación permitirá impulsar el transporte público y las políticas de bonificación de peajes, a las que se destinan 12,6 millones, además de avanzar en la extensión del tranvía hasta el barrio de Zabalgana, en Vitoria-Gasteiz, con una partida de 3,7 millones.

Las infraestructuras viarias contarán con 46,7 millones de euros, un 30 % más que el pasado año, destinados tanto a la conservación y mantenimiento de la red foral de carreteras como a nuevas inversiones y actuaciones de mejora. Entre ellas, destaca la gestión del tramo alavés de la AP-68 tras su reversión, para la que se reservan 3,7 millones de euros destinados al mantenimiento de la vía y un millón adicional para actuaciones de mejora y refuerzo.

Las actuaciones vinculadas al medio ambiente, la protección del entorno natural y la adaptación al cambio climático contarán con recursos para la gestión de residuos (11,2 millones de euros), la mejora del ciclo integral del agua (9,7 millones), la conservación de los espacios naturales (4,9 millones) y las acciones climáticas (5,7 millones).

Entre las iniciativas previstas destacan la puesta en marcha del Centro de Preparación para la Reutilización de Álava, y la creación de nuevos sumideros naturales de carbono.