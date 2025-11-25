La Diputación de Álava habilitará un sistema digital para la gestión del control de accesos en Garaio

VITORIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava habilitará sistema digital integral para la gestión del control de accesos en el parque de Garaio, al que destinará algo más de 339.200 euros.

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado el proyecto, la contratación y puesta en marcha de un sistema digital integral para la gestión inteligente del control de acceso, reservas y aforos del parque de Garaio.

El objetivo es desarrollar una plataforma web centralizada con acceso multicanal y multidispositivo que permita digitalizar y mejorar así la gestión de los accesos, movilidad, estacionamientos de bicicletas y servicios complementarios.

Con este objetivo, se suministrarán diferentes equipos para el control de acceso al parque de Garaio y a los aparcamientos reservados para personas con movilidad reducida. La actuación incluye la ejecución de módulos de aparcamiento y carga eléctrica de bicicletas.

La prestación de este servicio de gestión digital de los usos de Garaio, mediante la aplicación informática, permitirá realizar una gestión inteligente de las plazas reservadas o sistemas de conteo inteligente, así como el mantenimiento y conservación de la aplicación.

El presupuesto destinado a la ejecución y puesta en marcha de este sistema asciende a 339.207,89 euros. Con la puesta en marcha de esta plataforma se pretende automatizar, optimizar y mejorar la eficiencia, de los accesos al parque de Garaio sobre todo en época estival, que es la que mayor afluencia de personas usuarias registra.

Mediante este sistema se podrá controlar en tiempo real las ocupaciones y agilizar la entrada y salida de vehículos. Asimismo, se implementarán tecnologías como el reconocimiento de matrículas para un control seguro y automatizado de los vehículos.

Este proyecto está incluido dentro del marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino relativo a las playas interiores de Landa y Garaio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU