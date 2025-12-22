La Diputación de Álava pone en marcha un servicio de intérprete de lengua de signos a través de videollamada en los puntos de atención al público de las oficinas de Hacienda - DIPUTACIÓN DE ÁLAVA

VITORIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha puesto en marcha este lunes un nuevo servicio de intérprete de lengua de signos a través de videollamada para facilitar la comunicación entre el personal foral y las personas sordas en los puntos de atención al público de las oficinas de Hacienda, que se implantará también el próximo año 2026 en el Registro General.

El nuevo servicio consta de dos tabletas que permiten a la persona sorda explicar mediante lengua de signos su consulta, trámite o solicitud a un intérprete; y al personal foral recibir la traducción oralmente de forma simultánea, ha detallado la Diputación en un comunicado.

Desde Araba Gorrak y Euskal Gorrak han "valorado muy positivamente" este nuevo servicio, ya que les permite acudir a las oficinas forales de forma autónoma, sin depender de familiares o amistades para realizar gestiones, y ser atendidos en los mismos mostradores que el resto de la ciudadanía, en igualdad de condiciones y con pleno respeto a su autonomía.

La diputada de Administración foral, Cristina González, ha explicado que el objetivo es "mejorar el acceso de toda la ciudadanía alavesa, con independencia de sus capacidades, a los edificios, los servicios y la atención al público de la institución foral".

Los siguientes pasos serán extender el servicio al Registro General y ampliarlo de manera progresiva a otras sedes como los Museos Forales y la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, así como a la atención telefónica.