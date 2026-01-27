La Diputación de Álava resolverá el expediente sancionador antes de la celebración del 'udaleku' de Bernedo

Archivo - Ramiro González - DIP. ÁLAVA - Archivo

VITORIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava resolverá el expediente sancionador en marcha contra la asociación Sarrea Euskal Udalekuak por "no comunicar" a la Administración la celebración del 'udaleku' de Bernedo, que cuenta con denuncias por presuntos delitos contra la libertad sexual de menores, "antes" de su intención de celebrar los campamentos este verano.

Así lo ha señalado en rueda de prensa el diputado general de Álava, Ramiro González, quien ha considerado necesario "impedir" su celebración, mientras haya "un proceso judicial" por "conductas extremadamente graves denunciadas por las familias".

En este sentido y, tras conocer por su página 'web' que la entidad organizadora tiene intención de realizar nuevas actividades en Bernedo durante el verano de 2026, ha apelado a las familias a "no matricular a sus hijos" en este campamento, ya que "sería temerario exponerlos a que se repitan esas mismas prácticas".

La institución foral se ha dirigido a la asociación para "recordarles que las instituciones están vigilantes" y que "debe comunicar obligatoriamente su actividad, para que la Diputación la pueda inspeccionar". Asimismo, le ha trasladado que se está tramitando el expediente administrativo y que, cuando finalice, se les comunicará la resolución.

"TRAMITACIÓN GARANTISTA"

González ha señalado que el expediente sancionador tiene "una tramitación muy garantista, para que no sea posible recurrirlo con éxito". "La Diputación será exigente con el cumplimiento de esta normativa que afecta a menores. Debe prevalecer el principio de prudencia y la garantía a los derechos de los menores", ha añadido.

Para González, el anuncio del Gobierno Vasco de contar con tres inspectores, uno en cada territorio, es "un paso positivo", de cara a "tomar medidas para que esta situación no se vuelva a producir".

Por último, ha dicho que le "llama la atención" que la asociación quiera volver a realizar la misma actividad que "está siendo objeto de una investigación judicial", para censurar que "hay personas a las que poco les importa la incoación de un procedimiento judicial".