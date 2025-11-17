La Diputación alavesa continúa esta semana con jornadas informativas sobre TicketBai en las Cuadrillas del territorio

VITORIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Hacienda Foral de Álava continuará el miércoles, día 19, las jornadas informativas en las Cuadrillas del territorio para informar y divulgar los nuevos servicios que ofrece la web foral sobre el sistema TicketBai. En el mes de octubre ya se han celebrado dos jornadas, una en la Cuadrilla de Gorbeialdea y otra en la de Aiaraldea.

Según ha indicado la institución foral en un comunicado, las sesiones están centradas en dar a conocer las últimas funcionalidades incorporadas en la web foral "para que tanto profesionales como asesorías y contribuyentes interesados puedan conocer de primera mano las novedades del sistema".

El día 19 la jornada informativa se llevará a cabo en las instalaciones de la Cuadrilla de Montaña Alavesa a las 18.00 horas, y al día siguiente será en la sede de la Cuadrilla de Rioja Alavesa a las 16.00 horas. En Llanada, tendrá lugar el día 26 en la sala Manu Yanke del Ayuntamiento de Agurain a las 16.00 horas y la última sesión será el día 27 en el Centro Social Cultural "Verde" en Ribabellosa a las 17.00 horas.

La diputada foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, Itziar Gonzalo, ha trasladado su pretensión de que las jornadas "sean un punto de encuentro en el que los asistentes puedan exponer preguntas relacionadas con las actividades que ejercen y planteen propuestas de mejora en las aplicaciones existentes o en aquellas que pudieran llegar a desarrollarse".

El programa propone abordar los indicadores de este sistema de facturación electrónica con el objetivo de dar a conocer cuáles son los números actuales de contribuyentes que emiten sus facturas con TicketBAI, cuántos ficheros se reciben cada día, tipología de las facturas, así como sus importes.

También se pretende poner en valor "la gran aceptación que ha tenido la aplicación gratuita diseñada por el departamento de Hacienda para cumplir con TBAI, denominada FakturAraba, que ya utilizan la mitad de los contribuyentes y un 40% de forma exclusiva", ha defendido.

En esta línea se van a presentar las novedades que ofrece la web foral en relación con TicketBAI. En lo referente a los ingresos, por un lado, cuáles son los datos que deberían aparecer en sus declaraciones de IVA, o en su estimación de resultados. Y, por otro, se ofrece un listado con todas las facturas declaradas, con el fin de poder hacer las oportunas comprobaciones.

También se mostrará la nueva utilidad que ya está disponible y que permite al contribuyente comparar la declaración de IVA que ha presentado con la que se obtendría de los datos informados en TBAI.

Asimismo, se planteará en las jornadas un análisis de las diferencias entre TicketBAI y las declaraciones presentas referidas a las diferencias en cuotas de IVA y en importes que no llevan IVA.