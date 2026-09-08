Diputación de Bizkaia envía 450 libros en euskera a la Ikastola de Boise - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha enviado 450 libros en euskera a la Ikastola de Boise, en Estados Unidos, con el objetivo de que su alumnado, especialmente niñas y niños de entre 3 y 6 años, cuente con más recursos para aprender y utilizar esta lengua y reforzar su vínculo con la cultura vasca. Entre el material enviado hay cancioneros, cuentos populares, relatos sobre la historia de Euskal Herria y libros para trabajar las emociones.

La iniciativa ha sido impulsada por el Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Bizkaia, con la colaboración de Euskararen Etxea, y los libros se han reunido gracias a la aportación de diferentes agentes, entre ellos la Fundación Elkar, Uztarri Kultur Taldea, la Fundación Labayru y las Ikastolas de Euskal Herria.

En palabras de la diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga, "Bizkaia cuida el vínculo que este territorio mantiene con la diáspora vasca. Para nosotras y nosotros es fundamental mantener viva y reforzar la relación con la cultura vasca y el euskera".

Por ello, ha explicado, se ha decidido realizar este envío para que la Ikastola de Boise "cuente con más material en euskera, para que las niñas y los niños de allí tengan más oportunidades de aprender, jugar y vivir en euskera".

La directora de la Ikastola de Boise, Ane Goenaga Odriozola, ha agradecido el material didáctico recibido. Según ha explicado, la semana pasada dio comienzo el nuevo curso y el profesorado ya está organizando todo el material. "Los recursos son maravillosos y serán muy significativos para nuestra ikastola, porque tendremos más oportunidades para jugar y vivir en euskera", ha valorado.

PRIMER PASO

La ikastola también ha mostrado su voluntad de dar continuidad a esta colaboración y ha considerado este envío como "un primer paso para seguir fortaleciendo las relaciones y colaborando".

La Diputación Foral de Bizkaia acoge con satisfacción "este camino abierto a la colaboración" y seguirá trabajando para "reforzar los vínculos con la diáspora".