Diputación detecta que Uber está dando servicios urbanos "de manera residual" en once municipios de Gipuzkoa

Archivo - Uber empieza a funcionar en San Sebastián. - UBER - Archivo

SAN SEBASTIÁN 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del registro del Ministerio de Transportes, ha detectado que Uber está dando servicios urbanos "de manera residual" en once municipios del territorio, pese a que estos vehículos únicamente están autorizados para ofrecer servicios interurbanos.

Así lo ha detallado la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, en la comparencia que ha ofrecido este martes en las Juntas Generales de Gipuzkoa para informar sobre la situación actual respecto de las VTCs y, en concreto, de la llegada de Uber a la capital guipuzcoana.

Domínguez ha precisado que, en este mes y medio de actividad, la institución foral ha detectado en el registro que "se están dando servicios urbanos", además de San Sebastián, en municipios como Errenteria, Hernani, Usurbil, Irun, Oiartzun, Lasarte-Oria, Lezo, o Pasaia.

Tal y como ha apuntado, la Diputación ha ofrecido a esas localidades formar a sus policías municipales para que puedan llevar a cabo inspecciones en la vía pública, "en el marco de sus competencias tal y como se recoge en la Ley orgánica de transportes terrestres".

Domínguez ha incidido en que la Diputación de Gipuzkoa está en contacto en el este ámbito tanto con las diputaciones de Bizkaia y Araba como con el Gobierno Vasco y el Ministerio de Transportes. Además, ha mantenido distintas conversaciones con el sector del taxi del territorio. "No nos hemos quedado de brazos cruzados sino que hemos actuado desde el primer día", ha enfatizado.

La diputada ha reiterado que las licencias otorgadas por los territorios históricos permiten a estas VTC realizar trayectos interurbanos dentro de la comunidad autónoma vasco "sin excepciones" y, por lo tanto, "sí cumplen con los parámetros legales para dar el servicio interurbano"

"La Diputación ha aplicado y sigue aplicando escrupulosamente la legislación vigente de carácter estatal también a la hora de valorar las solicitudes que se están presentando en el territorio", ha defendido.

En esa línea, ha insistido en que están informando a los ayuntamientos de estos trayectos y "ofreciéndoles también la pertinente formación a sus policías locales, y que nuestros inspectores puedan colaborar también en esta inspección con las policías municipales". A su juicio, "la coordinación y colaboración institucional son fundamentales para poder abordar esta cuestión que se genera en los trayectos urbanos".

"Entendemos la gestión política desde la colaboración institucional y creemos, además, que ante este nuevo escenario de movilidad que se nos ha abierto en el territorio este es el camino que debemos escoger y es importante también ceñirnos a las vías oficiales para dirigirnos al resto de instituciones y seguir actuando desde el rigor y desde la seguridad jurídica", ha afirmado, al tiempo que ha remarcado que "esto no es una cuestión de voluntad política, es una cuestión de que cumplamos con la ley".