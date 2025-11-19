La Diputación Foral de Álava destina 4,7 millones de euros a impulsar el turismo sostenible y apoyar al comercio local

VITORIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral de la Diputación Foral de Álava va a destinar el próximo año 4,7 millones de euros a impulsar el desarrollo turístico de Álava con criterios de "calidad y sostenibilidad", para apoyar al comercio local con el objetivo de que ambos sectores "continúen generando riqueza y empleo".

La diputada de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral, Cristina González, ha destacado que la dotación de los programas de fomento y modernización del comercio minorista crece un 5% durante la presentación de los presupuestos de su departamento para 2026 ante las Juntas Generales de Álava.

Además, y como novedad, consigna una partida de 1,9 millones de euros para desarrollar una Plataforma Inteligente de Turismo de Álava que facilitará información muy útil para "optimizar estrategias y mejorar la oferta a las personas viajeras".

González ha subrayado que el proyecto reserva más de 1,8 millones de euros a políticas activas de empleo, con el fin de "avanzar, de forma progresiva, hacia el pleno empleo técnico". En este sentido, ha valorado los programas específicos dirigidos a personas con dificultades de inserción laboral como jóvenes sin formación, afectados por EREs, personas vulnerables, migrantes y parados de larga duración.

En total, el presupuesto del Departamento de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral asciende a un total de 65,2 millones de euros, lo que supone un 1,7% más respecto al proyecto de 2025. La Dirección de Servicios Generales absorbe la mayor parte de estos fondos, un total de 48,3 millones de euros, que van destinados a financiar la digitalización y tramitación electrónica, desarrollos informáticos, el servicio de Arquitectura y el gasto corriente de la Diputación Foral.

El proyecto reserva 11 millones de euros a la Dirección de Función Pública, mientras que dota de casi 6 millones de euros a la Dirección de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo.

PRIORIDAD DEL EMPLEO

González ha resaltado que Álava registra en estos momentos "niveles históricos de empleo con más de 170.000 alaveses afiliados a la Seguridad Social", pero ha afirmado que el desempleo continúa siendo todavía "una de las principales preocupaciones para miles de personas", por lo que ha fijado "la prioridad de fomentar las oportunidades de empleo, mejorar su calidad y reducir la tasa de paro".

Para ello,, la Diputación mantiene programas dirigidos al conjunto de la población desempleada, así como "la potenciación" de potenciar de los programas específicos para colectivos con dificultades de inserción laboral. Así, y además de consignar 771.000 euros para cursos de formación dirigidos a la ciudadanía general, los presupuestos consignan 600.000 euros para desarrollar una batería de programas dirigidos a personas y grupos vulnerables que combinan "orientación, formación e intermediación".

Entre estos programas figuran los siguientes: orientación y formación en asistencia a personas dependientes (150.000 euros); formación y autoempleo de personas vulnerables en colaboración con Cruz Roja (82.800 euros); itinerarios de inclusión laboral para mujeres víctimas de violencia machista junto con EDE Fundazioa (35.000 euros); e intervención integral con población gitana vulnerable de la mano de Fundación Secretariado Gitano (26.750 euros).

Como novedad, ha anunciado el programa 'Zainlagun', iniciativa integral de inserción sociolaboral en el ámbito de los cuidados para mujeres en las comarcas del Territorio, en colaboración con la asociación Sartu Alava; y el programa 'Build Inn' para impulsar la inserción laboral en la construcción de personas desempleadas procedentes de sectores en crisis en alianza con el Clúster de Construcción de Euskadi, con 70.000 euros para cada uno.

Por otro lado, el proyecto recoge partidas por valor de 681.000 euros para apoyar al comercio local, un 5% más que los fondos destinados este año 2025. Estos recursos financiarán líneas de ayudas a la inversión para modernizar establecimientos y equipamiento (218.300 euros) y a la dinamización comercial (60.755 euros); y los programas Alerta Temprana (46.125 euro) y Relevo Generacional (20.039 euros).

"Junto a ello reservamos 255.738 euros para el desarrollo de proyectos de mejora de la competitividad del comercio minorista a través de convenios con las distintas asociaciones de comerciantes de Álava, para mejoramos su financiación en un 2,5%", ha detallado.

TURISMO

Las cuentas reservan más de 2,1 millones de euros para la promoción, el desarrollo y la competitividad de la oferta turística del Territorio Histórico "buscando siempre un turismo de calidad, sostenible y accesible que respete nuestro patrimonio histórico y medioambiente".

Al respecto, hay ayudas a Ayuntamientos y Cuadrillas, empresas turísticas y entidades sin ánimo de lucro para la promoción, la organización de eventos y actividades, y la mejora de la oferta de experiencias a las personas viajeras (724.100 euros); y ayudas a Ayuntamientos y Cuadrillas, empresas turísticas y entidades sin ánimo de lucro para realizar inversiones que mejoren las infraestructuras y los servicios turísticos (462.055 euros).

Para la promoción de Álava como destino turístico sostenible, accesible y de calidad a través de campañas en España y Europa se dedican 210.000 euros y se fija el impulso y consolidación de eventos culturales de calidad con capacidad de atraer visitantes y generar pernoctaciones.

"Vamos a dar un impulso decidido a la promoción de Álava como destino turístico de calidad tanto en el mercado nacional como en mercados europeos estratégicos y, para ello, aumentamos un 52% las partidas para campañas hasta los 210.000 euros"; ha destacado para reseñar una nueva partida de 40.000 euros para financiar actividades de la Ruta del Txakoli de Aiaraldea.

El Departamento mantendrá la colaboración a través de sendos convenios con Montes Solidarios para hacer accesibles los recursos naturales y patrimoniales de Álava (34.997 euros); la Fundación Catedral Santa María para seguir mejorando su oferta turística (62.186 euros); y el Jardín Botánico de Santa Catalina para consolidarlo como motor turístico de Iruña de Oca y Añana y dar un impulso a su oferta tras su reciente reapertura (38.244 euros).

A estos, se suman los convenios con Nekatur, principal asociación de alojamientos rurales de Álava y Euskadi (15.836 euros), y Aktiba, asociación de empresas de turismo activo (15.837 euros); y dos partidas para colaborar con la Plaza de Abastos de Vitoria-Gasteiz en la organización de eventos (12.300 euros) y con ATRAE, la asociación de agencias de viaje de receptivo de Álava (12.300 euros).

La Diputación cuenta con 1,9 millones para el desarrollo de Plataforma Inteligente de Turismo de Álava, con el fin de "la puesta en marcha de avanzados sistemas de medición y comparación de datos sobre las personas viajeras". Este proyecto tiene financiación de los fondos 'Next Generation' de la UE en el marco del 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia' del Gobierno de España.

OPES

Por otro lado, y dentro del área de Función Pública, el proyecto contempla 120.000 euros para lanzar la docena de procesos de selección de la Oferta de Empleo Público de 2024, con el objetivo de "reducir la tasa de interinidad de la plantilla foral y adaptar su estructura a las necesidades de la sociedad alavesa". El departamento analizará la posibilidad de incorporar a dichos procesos plazas de la OEP 2025 que se aprobará antes de fin del presente año".

Finalmente, se destinan 16,4 millones a la administración electrónica y la digitalización de los servicios públicos forales, 1,2 a mejorar la eficiencia energética de los edificios forales y 632.500 euros al parque móvil.