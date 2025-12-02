La Diputación Foral de Álava destina un millón de euros a la creación y consolidación de nuevas empresas

Archivo - Casa Palacio Foral de la Diputación Foral de Álava - DFA - Archivo

VITORIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado la convocatoria de ayudas 'Emprender en Álava' para el ejercicio 2026, dirigida a la creación y consolidación de nuevas empresas en el Territorio Histórico de Álava, con una dotación inicial de 1.000.000 euros.

Según ha trasladado en rueda de prensa el diputado general de Álava, Ramiro González, las ayudas cuentan con dos modalidades, en función de la fase en la que se encuentre el proyecto empresarial.

Así, para la creación de nuevas empresas se ofrece apoyo a personas físicas o jurídicas emprendedoras que pongan en marcha nuevas unidades empresariales en sectores innovadores o novedosos. Se priorizan los proyectos que contribuyan a la modernización, diversificación y mejora competitiva del tejido productivo alavés.

Por otra parte, hay subvenciones a la consolidación y expansión empresarial, dirigidas a empresas con centro de actividad en funcionamiento en Álava que hayan obtenido ayudas del programa 'Emprender en Álava' en alguna de las convocatorias de los últimos cuatro años en la fase de creación.

En este sentido, se apoya especialmente a microempresas que por su reducido tamaño encuentran "más dificultades" para acceder a otras líneas de ayuda a la innovación, digitalización e internacionalización del propio Departamento.

El objetivo de este programa es "fomentar un entorno económico y social favorable a las personas emprendedoras, acompañándolas desde el nacimiento de la idea y la puesta en marcha del proyecto hasta las fases de crecimiento, consolidación e internacionalización de la empresa", ya que "se contribuye a la creación de empleo de calidad, la generación de riqueza y la cohesión social en el territorio".