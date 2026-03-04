La Diputación Foral de Álava habilitará ayudas para compensar los gastos de gestión del futuro impuesto turístico

Archivo - Cristina González - DFA - Archivo

VITORIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava va a habilitar ayudas económicas a los hoteles, agroturismos y apartamentos turísticos, con el objetivo de "compensar a estos establecimientos hosteleros por los gastos en que incurran por la gestión del fututo impuesto a las estancias turísticas".

Así lo ha anunciado este miércoles en el pleno de las Juntas Generales de Álava la diputada foral de Empleo, Comercio y Turismo, Cristina González, a preguntas del Partido Popular sobre la tasa turística.

González ha avanzado que analizará, junto con el sector, la estructura de estos costes de cara a incorporarlos entre los gastos subvencionables en las líneas de ayudas habilitadas anualmente para apoyar las inversiones y actividades de las empresas turísticas.

"Vamos a analizarlo con el sector para incluir en las líneas de ayudas a empresas turísticas la subvención de los gastos en que incurran los hoteles, agroturismos y apartamentos turísticos para gestionar del impuesto. Lo hicimos cuando se implantó el Ticket BAI y lo haremos también en este caso en coordinación con el sector", ha señalado.

González ha manifestado que el sector turístico intervino en el proceso de diálogo y participación que lideró el Gobierno Vasco, con el objetivo de "consensuar unas bases comunes para implantar un impuesto a las estancias turísticas homogéneo y armonizado en el conjunto de Euskadi", aunque ha asumido que algunos agentes pueden tener "reticencias".

Al respecto, ha indicado que sus opiniones son "plurales" y algunas de ellas "expresan reticencias. "Puedo entenderlo, es algo nuevo y los cambios siempre generan dudas. Así sucedió también en otros destinos donde se aplica un impuesto de estas características y ahora, tras un tiempo, el sector y las personas viajeras lo asumen con normalidad y ven que revierte en mejores servicios y más promoción", ha comentado.

La diputada foral ha destacado que la experiencia en la veintena de países europeos y las comunidades autónomas con este tipo de figura impositiva demuestra que la aplicación del impuesto "no merma la atracción de viajeros, ya que no influye en la elección de destino". "Diversos informes especializados corroboran que tiene un impacto mínimo en la competitividad de un destino", ha añadido.

"Este impuesto no evita que vengan personas. No lo ha evitado en ningún lugar. Lo que se trata de hacer con este impuesto es que los ayuntamientos tengan los recursos suficientes para mejorar sus servicios públicos. Para eso es el impuesto turístico y no para evitar que vengan turistas. En otros lugares donde se ha puesto el impuesto turístico no ha habido una bajada del turismo", ha asegurado ante las críticas del PP.

En cualquier caso, la González ha recordado que se trata de un anteproyecto que acaba de finalizar su periodo de exposición pública para la recepción de aportaciones y el siguiente paso será su aprobación por parte del Consejo de Gobierno Foral.

"Más tarde se iniciará su tramitación en Juntas Generales donde se debatirán enmiendas y se buscarán consensos amplios. Es decir, estamos ante el inicio de la tramitación, no en el final, y el texto está sujeto, por supuesto, a eventuales cambios", ha precisado.

"DISUADIR AL TURISMO"

La procuradora del PP Elisabeth Ochoa de Eribe ha mostrado su negativa a la implantación de una tasa turística en Álava, ya que, "si ponemos un impuesto que no van a tener las provincias colindantes, va a hacer que los turistas se vayan a esos lugares".

Tras censurar que la Diputación alavesa "no tiene datos" que corroboren la necesidad de implantar la tasa turística en el Territorio, el PP ha señalado que el objetivo del impuesto es "disuadir al turismo masivo, que no es el caso en Álava", por lo que ha achacado la medida a un "afán desmedido de recaudación".

"Claro que la tasa no afecta a ciudades como Barcelona o Baleares, que tienen muchísimo turismo, pero nosotros estamos todavía en mantillas. La tasa se ideó para tener menos turistas, para eso se hizo originalmente esta ley y no es el caso de Álava. Tampoco es lo mismo el turismo en San Sebastián, Bilbao o Vitoria", ha argumentado Ochoa de Eribe.

El PP ha denunciado que la diputada foral hable de consenso, cuando "el sector dice que es una ruina y una desventaja competitiva directamente con las provincias limítrofes y ciudades como Miranda, Logroño, Burgos o Pamplona".