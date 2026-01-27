La Diputación Foral de Álava instalará una pantalla contra el ruido del tráfico en Aríñez

VITORIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Álava va a comenzar en las próximas semanas la instalación de una pantalla acústica en la carretera N-102, a la altura de la localidad de Aríñez, con el objetivo de "reducir el ruido del tráfico que llega a las viviendas de esta entidad".

El Consejo de Gobierno Foral ha aprobado este martes la adjudicación de las obras de instalación de esta nueva pantalla a la empresa Promociones y Pavimentaciones Balgorza S.A., con un presupuesto de 427.046 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, con lo cual "estará finalizada y operativa a finales de primavera".

La pantalla acústica va a estar ubicada en el margen derecho de la carretera N-102, sentido Burgos/Madrid, a su paso por la localidad de Aríñez. Concretamente, la pantalla estará situada entre los puntos kilométricos 343,7 y 344,2 de esta vía.

Asimismo dispondrá de una longitud de 456 metros, una altura de dos metros, pantalla de polimetacrilato PMMA o policarbonato transparente de un espesor mínimo de 15 mm que "garantice el aislamiento acústico requerido", e incluirá sistemas de protección de las aves integradas en los módulos transparentes de las pantallas.

Este proyecto busca "mejorar la calidad vida de las personas que viven y trabajan en Aríñez", y forma parte de las medidas contempladas en el 'I Plan de Acción contra el Ruido de Álava'. El desarrollo de este plan concluirá durante el próximo ejercicio, con la instalación de otras dos pantallas acústica en la carretera N-622, a la altura de Arangiz.

El Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias está trabajando en el 'II Plan de Acción contra el Ruido' que se encuentra en estos momentos en la fase de aportaciones y alegaciones de las entidades locales y ciudadanía, y será aprobado de forma definitiva en el primer semestre de 2026.