La Diputación Foral de Álava reconoce a la Escuela de Artes y Oficios por su papel clave en el impulso de la artesanía

Entrega de Premios del certamen de Artesanía Blas de Arratibel 2025 - DIP. ÁLAVA

VITORIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha reconocido este jueves a la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz por su papel esencial durante los últimos 251 años en la formación de nuevos artesanos y la pervivencia de los oficios tradicionales en el marco de la ceremonia de entrega de los premios del Certamen de Artesanía Blas Arratibel 2025. La Escuela de Artes y Oficios cumplió el año pasado el 250 aniversario de su fundación.

Según ha informado la institución foral, en este mismo acto se han dado a conocer los nombres de los artesanos ganadores del Certamen Blas de Arratibel que convoca anualmente el Departamento de Empleo, Comercio y Turismo para reconocer los mejores trabajos de artesanía de Euskadi y el Condado de Treviño: Leire García López de Munain y Unai Beltrán de Lubiano Barredo. Los trabajos galardonados y el resto de piezas a concurso están expuestas en el Museo Bibat hasta este viernes, 5 de diciembre.

La teniente diputado general y diputada foral de Empleo, Comercio y Turismo, Cristina González, ha presidido esta tarde la ceremonia de entrega celebrada en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa y ha subrayado la importante labor de artesanos y artesanas al "mantener y transmitir la cultura local y los oficios tradicionales". "Quiero reconocer y poner en valor el trabajo de unos profesionales que ponen en cada pieza, única e irrepetible, un trozo de su propia vida", ha dicho.

Asimismo, ha animado a alaveses y alavesas a reconocer también este trabajo teniendo en cuenta a los artesanos y artesanas a la hora de efectuar sus compras y regalos de cara a esta próxima Navidad. "El trabajo artesano nos brinda la oportunidad de tener un detalle especial y diferente con nuestra familia y amigos", ha añadido.

Leire García López de Munain ha sido premiada en la modalidad A, dirigida a personas que tienen reconocida su condición de artesanas, por su obra '1111': una pieza de cerámica realizada con gres y formada por un sinfín de pequeñas piezas, modeladas una a una y unidas, creando una forma viva y con movimiento. "El numero 1111 representa la repetición, el equilibrio y la conexión. Habla de cómo lo individual se une para formar algo más grande, más bello y con más fuerza", explica.

Se trata de la segunda vez que esta artesana, formada en la Escuela Superior de Cerámica de Manises, es reconocida con este prestigioso galardón tras ser premiada también en esta misma categoría en la edición de 2021.

El jurado del Certamen de Artesanía Blas Arratibel ha considerado esta pieza merecedora del premio de la modalidad A de forma unánime "por su gran elaboración, su complejidad técnica y su plasticidad". Asimismo, destaca "el carácter orgánico de la obra y la sensación de movimiento que transmite, y considera especialmente digno de reseñar la simbiosis entre el carácter artístico de la obra y el carácter artesanal de la misma". Este galardón tiene una dotación económica de 3.500 euros.

Por su parte, Unai Beltrán de Lubiano Barredo ha sido reconocido con el premio de la Modalidad B, reservado para personas que no tienen todavía reconocida oficialmente la condición de artesanas, por su trabajo 'Magaletan': una mesa de madera de roble caracterizada por la forma redondeada de las patas. "Mi reto consistió en diseñar unas patas redondeadas que dieran la sensación de formar un solo cuerpo", expone este ebanista.

En el caso de este trabajo, el jurado ha considerado, también de forma unánime, que es merecedor del premio "por su simpleza, y su compleja elaboración y ejecución". La dotación económica de este premio es de 1.500 euros.

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS

La Diputación de Álava ha reconocido también durante el acto de entrega de los premios Blas Arratibel 2025 a la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz por su papel clave durante los últimos dos siglos y medio en la formación de nuevos artesanos y la transmisión de los oficios tradicionales. Esta institución, que cumplió el pasado año el 250 aniversario de su fundación, viene acercando desde 1774 a toda persona que lo desee el mundo de la artesanía, la creación y el arte.

"Este reconocimiento es totalmente merecido. Muchos de los artesanos y artesanas que nos acompañáis hoy en este acto habéis pasado en algún momento de vuestra vida por las aulas y talleres de esta institución y otras muchas personas acuden a este espacio a aprender la técnica de distintas disciplinas sin más pretensión que desplegar en libertad su creatividad artística", ha afirmado Cristina González.

La Escuela de Artes y Oficios imparte actualmente clases de oficios artesanos como la talla de madera, el textil, la encuadernación, la alfarería, la cerámica y el cuero, además de otras disciplinas artísticas como, por ejemplo, diferentes tipos de pintura (dibujo, acuarela, cartel, retrato, etc.), escultura, fotografía e imagen digital.

La directora de la Escuela de Artes y Oficios, Uxua García Antoñana, ha recogido este reconocimiento en nombre de la institución en presencia de más de 40 profesores, alumnos y personal no docente. También han asistido al acto de entrega de este premio los ex directores de la Escuela de Artes y Oficios José Ignacio Martínez de Arbulo (1996-2015) y Elisabeth Palacios (2016-2024).